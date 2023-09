The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.09.2023ISIN NameSE0020846285 SWEDISH ORPHAN BIO. -ANR-AT0000A11764 ERSTE GP BNK 13-23 1185DE000HLB2L82 LB.HESS.-THR. IHS 17/23FR0011564962 CM HOME LOAN SFH 13/23MTNFR0013066743 CA HOME LOAN SFH 15/23MTNUS50064FAK03 KOREA 13/23XS0969523843 SCENTRE GROUP 13/23 MTNCH0419041519 INVEST. HLDG 19/23XS1877520194 UTD OV. BK 18/23 MTNXS1878191482 BMW INTL INV. 18/23 MTNFR0013241536 ORANGE 17/23 MTNFR0013358496 SOC.GEN.SFH 18/23 MTNDE000DK0TZ48 DEKA MTN IS.S.7660XS2051153315 MERC.B.FI.CA 19/23 MTNUSJ0423YBK94 MUFG BANK 13/23XS1486508887 INMARSAT GRP HLDG.16/23CVXS2227193054 BK COMMUNIC. 20/23 FLRMTNXS2384578824 BBVA 21/23 FLR MTN