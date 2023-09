The following instruments on XETRA do have their first trading 06.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.09.2023Aktien1 CA17331G1081 Citigroup Inc. CDRAnleihen/ETF1 PTBSPCOM0006 Banco Santander Totta S.A.2 FR001400KLW9 BPCE SFH3 XS2621319040 China Life Insurance [Overseas] Co. Ltd.4 DE000A30VRE4 Landesbank Berlin AG5 XS2678308516 Motability Operations Group PLC6 XS2678308359 Motability Operations Group PLC7 FR001400KKM2 Orange S.A.8 ES0380907073 Unicaja Banco S.A.9 DE000HLB50X2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB50V6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 IE000J6CHW80 VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF