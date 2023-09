Bernd Wünsche (Gurupress.de) - AMC Entertainment regt noch immer die Phantasie an - die Kursziele sind trotz eines Absturzes hoch - Immerhin: In einer Woche ging es um 18 % aufwärts! Am Dienstag nun blieb die Börse für die Aktie von AMC Entertainment noch vergleichsweise ruhig, wobei der Titel am Ende satte 5 % zulegte. Die Notierungen sind um den aktuellen Stand herum changiert und nehmen offenbar manchmal einen Pausentee. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...