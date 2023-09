DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Bank of Japan muss nach Einschätzung von Board-Mitglied Hajime Takata bereit sein, flexibel zu handeln und gleichzeitig ihren Kurs der geldpolitischen Lockerung beizubehalten. Takata sagte in einer Rede, er sehe endlich positive Anzeichen. So wandele sich der bisherige Glaube der Japaner, dass sich Preise und Löhne nicht ändern werden. Das werde der japanischen Notenbank helfen, ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -68,0 Mrd USD zuvor: -65,5 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,0 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 52,3 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 52,5 Punkte zuvor: 52,7 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.499,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.511,00 -0,2% Nikkei-225 33.232,14 +0,6% Hang-Seng-Index 18.444,07 -0,1% Kospi 2.562,09 -0,8% Shanghai-Composite 3.156,02 +0,1% S&P/ASX 200 7.260,80 -0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Meist leichter - Die Stimmung bleibt eingetrübt, nachdem am Dienstag der jüngste Einkaufsmanagerindex deutlich rückläufig ausgefallen war und die maue Lage der chinesischen Konjunktur unterstrichen hatte. Dazu kommt eine etwas leichtere Vorgabe der Wall Street. Daneben dürfte der Ölpreis eher bremsend wirken. Er stieg am Vortag auf ein Zehnmonatshoch, nachdem Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzung bis Ende des Jahres verlängert hatten. Lediglich in Japan liegt das Börsenbarometer erneut im Plus. Unterstützung kommt vom schwachen Yen, weil sich damit die Exportchancen verbessern. Die exportempfindlichen Autowerte legen deutlich zu. In Hongkong zeigen sich Immobilienaktien sehr fest. Marktteilnehmer verweisen auf mehr als verdoppelte Immobilienverkäufe in Schanghai und Peking am vergangenen Wochenende, nachdem in der Vorwoche weitere Erleichterungen für Immobilienkäufer beschlossen worden waren. Dazu kursiert ein Bericht, wonach Peking neue Maßnahmen zur Stützung des Sektors ergreifen könnte. Wie die staatliche "Securities Times" schreibt, sind die Maßnahmen zur Beschränkung des Erwerbs von Wohneigentum und der Vergabe von Immobilienkrediten "veraltet". Country Garden schießen um 17,8 Prozent nach oben. Evergrande haussieren um 31 Prozent, Longfor steigen um 4,0 und Seazen um 7,0 Prozent. Aufwärts geht es in der gesamten Region für Aktien aus dem Ölsektor angesichts des weiter steigenden Ölpreises.

US-NACHBÖRSE

Amazon gaben um ein halbes Prozent nach. Wie das Wall Street Journal mit Bezug auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, hat Amazon der Wettbewerbsbehörde keine Zugeständnisse angeboten, um Kartellklagen beizulegen. Dies ebne den Weg für eine Klage gegen Amazon, was die Behörde noch in diesem Monat plane. Enbridge hat sich mit Dominion Energy darauf geeinigt, für 14 Milliarden Dollar drei US-Versorgungsunternehmen zu übernehmen. Dadurch entsteht das größte Erdgasversorgungsunternehmen in Nordamerika. Enbridge gaben um 6,2 Prozent nach, Dominion Energy zeigten sich fast unverändert. Aerovironment meldete Ergebnisse für das erste Quartal, die die Schätzungen der Wall Street übertrafen. Das Rüstungsunternehmen steigerte den Umsatz um 40 Prozent dank starker Nachfrage nach unbemannten Systemen. Der Kurs schnellte um 11,5 Prozent nach oben. Gogo verteuerten sich um 4,8 Prozent, angetrieben von der Auflegung eines neuen Aktienrückkaufprogramms bei dem Kommunikationsdienstleister. Hawaiian Holdings stiegen um 3,7 Prozent, obgleich der Anbieter von Flügen nach Hawaii seine Umsatzerwartung nach den verheerenden Bränden auf Hawaii gesenkt hatte. Die Gesamtkapazität für das Geschäftsjahr sieht Hawaiian nun 8 bis 10 Prozent höher, verglichen mit zuvor 10,5 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.641,97 -0,6% -195,74 +4,5% S&P-500 4.496,83 -0,4% -18,94 +17,1% Nasdaq-Comp. 14.020,95 -0,1% -10,86 +34,0% Nasdaq-100 15.508,24 +0,1% 17,37 +41,8% Dienstag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 827 Mio 773 Mio Gewinner 645 1.864 Verlierer 2.294 1.021 unverändert 78 120

Leichter - Konjunktursorgen drückten auf die Stimmung, nachdem in China der der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister im August deutlich gesunken war. Bei den Einzelwerten profitierten Airbnb (+7,2%) und Blackstone (+3,6%) von der angekündigten Aufnahme in den S&P-500-Index. Ölwerte liefen mit den gestiegenen Ölpreisen nach oben. Diamond Offshore Drilling verbesserten sich um 2,9 und Occidental Petroleum um 2,5 Prozent. Tesla erholten sich von ihrem 5-Prozent-Rückschlag am Freitag und gewannen 4,7 Prozent. Zuletzt hatten Preissenkungen des Elektro-Autobauers in China belastet. Brady schossen um 11,4 Prozent in die Höhe, nachdem das Industrieunternehmen einen Gewinn für das vierte Quartal über den Erwartungen gemeldet und ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 100 Millionen Dollar beschlossen hatte. Die in den USA gelisteten Aktie von Manchester United stürzte um 18 Prozent ab, nachdem Mail Online berichtet hatte, dass die Aktie von der Börse genommen werden soll.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,96 +9,2 4,87 53,8 5 Jahre 4,39 +9,0 4,30 38,9 7 Jahre 4,35 +8,4 4,26 37,9 10 Jahre 4,27 +8,3 4,18 38,7 30 Jahre 4,38 +8,8 4,30 41,4

Am Anleihemarkt setzten die Renditen ihren jüngsten Anstieg beschleunigt fort. Laut Goldman Sachs ist die Wahrscheinlichkeit, dass die USA in den nächsten zwölf Monaten in eine Rezession geraten, auf nur noch 15 Prozent gesunken. Im Juli hatte die Wahrscheinlichkeit noch bei 20 Prozent gelegen, im Hoch hatte sie im März 35 Prozent betragen. Das schürte die Spekulation über zumindest länger erhöht bleibende Zinsen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:08 % YTD EUR/USD 1,0732 +0,1% 1,0724 1,0771 +0,3% EUR/JPY 157,85 -0,3% 158,38 158,23 +12,5% EUR/GBP 0,8531 -0,0% 0,8532 0,8552 -3,6% GBP/USD 1,2579 +0,1% 1,2568 1,2595 +4,0% USD/JPY 147,10 -0,4% 147,69 146,93 +12,2% USD/KRW 1.329,56 -0,2% 1.332,04 1.330,83 +5,4% USD/CNY 7,3041 +1,6% 7,1910 7,1701 +5,9% USD/CNH 7,3076 +0,1% 7,3025 7,2988 +5,5% USD/HKD 7,8418 +0,0% 7,8413 7,8364 +0,4% AUD/USD 0,6399 +0,3% 0,6378 0,6382 -6,1% NZD/USD 0,5899 +0,2% 0,5884 0,5889 -7,1% Bitcoin BTC/USD 25.737,83 +0,0% 25.725,79 25.697,63 +55,1%

Der Euro gab nach der zaghaften Stabilisierung am Vortag gegenüber dem Dollar wieder nach. Er fiel auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent. Teilnehmer sprachen von allgemeiner Risikoscheu, die dem Dollar als vermeintlich sicherem Hafen Zulauf beschere. Hintergrund sei unter anderem der kräftige Rückgang des chinesischen Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten. Derweil wird laut Unicredit von der EZB in der kommenden Woche mit über 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit keine Zinserhöhung erwartet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,65 86,69 -0,0% -0,04 +10,6% Brent/ICE 90,00 90,04 -0,0% -0,04 +9,6%

Die Ölpreise erholten sich von zwischenzeitlichen Abgaben und legten kräftig zu um bis zu 2 Prozent. Treiber waren Berichte, wonach Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen verlängern wollen. Saudi-Arabien hatte die Reduzierung um 1 Million Barrel pro Tag im Juli umgesetzt und hatte sie zuvor bis Ende September verlängert, wobei erklärt wurde, dass sie noch weiter verlängert oder vertieft werden könnte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.927,67 1.926,11 +0,1% +1,57 +5,7% Silber (Spot) 23,56 23,55 +0,1% +0,01 -1,7% Platin (Spot) 928,48 931,00 -0,3% -2,53 -13,1% Kupfer-Future 3,84 3,85 -0,2% -0,01 +0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis litt unter dem festen Dollar und insbesondere den steigenden Anleiherenditen und gab rund 0,7 Prozent ab.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

AUSTRALIEN - Konjunktur

Das australische BIP ist im zweiten Quartal stärker gestiegen als erwartet. Im Jahrsvergleich um 2,1 statt um 1,7 Prozent und im Quartalsvergleich um 0,4 statt um 0,3 Prozent.

USA/NORDKOREA/RUSSLAND

Die USA haben Nordkorea vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Falls Pjöngjang Moskaus Krieg gegen die Ukraine mit Rüstungsgeschäften unterstütze, werde dies "kein gutes Licht auf Nordkorea werfen, und sie werden in der internationalen Gemeinschaft einen Preis dafür zahlen", sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan. Nach US-Angaben plant Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ein Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Russland, um mit ihm über Waffenlieferungen an Moskau zu verhandeln.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2023 02:05 ET (06:05 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.