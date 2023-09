Der deutsche Aktienmarkt kommt in dieser Woche bisher noch nicht in die Gänge. Unterstützung von der Wall Street blieb gestern aus. Immerhin kommen aus Asien beruhigende Nachrichten vom angeschlagenen Immobiliensektor. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. ...