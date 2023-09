Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat am Dienstag an den Börsen einen kleinen Rutsch hinnehmen müssen - die Aktie verlor anfangs etwa -0,5 %, um dann 0,2 % zu klettern - nun sind die Aussichten dennoch deutlich besser geworden - teils gibt es enorme Kursprognosen. Dabei hat PayPal auch am Dienstag die nächste Hürde bei 60 Euro in den ersten Stunden des Handels noch nicht einnehmen können. Vielmehr scheitert PayPal derzeit kurzfristig ...

