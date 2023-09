Die Federal Trade Commission (FTC) wird einem Bericht des Wall Street Journal zufolge noch in diesem September Klage gegen Amazon einreichen. Damit wird die Behörde eine vier Jahre lange kartellrechtliche Untersuchung des E-Commerce- und Cloudspezialisten abschließen. Was bedeutet das für die Aktie?Die FTC hat sich in ihrer Untersuchung mehrere Geschäftspraktiken vorgenommen. Die Behörde wirft Amazon unter anderem vor, die Logistik- und Werbedienste unfair zu nutzen. Wie Bloomberg berichtet, hätten ...

