Seit Anfang dieser Woche kann die neue Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012888769) der Katjes International GmbH & Co. KG über die Börse gezeichnet werden. Zudem ist die Anleihe, die im Nordic Bond-Format strukturiert ist, auch noch über die Emittentin zeichenbar. Der finale Zinskupon wird in einer Zinsspanne zwischen 6,25% und 7,50% p.a. liegen. Stephan Milde, Geschäftsführer und CFO der Katjes International GmbH & Co. KG, erklärt im Anleihen Finder Interview, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Anleihe-Emission ist, wie aktuell die Geschäftsentwicklung verläuft und warum das Unternehmen in diesem Jahr eventuell eine "Akquisitionspause" einlegen wird.

Anleihen Finder: Warum hat sich Katjes International erneut für eine Anleihe-Emission - und dabei zum ersten Mal für eine Strukturierung im Nordic-Bond-Format entschieden?

Stephan Milde: Die jetzt geplante Emission ist bereits unsere vierte Anleihe. Wir fanden und finden das Instrument sehr gut und passend für unser Geschäftsmodell, über Akquisitionen zu wachsen. Auch unsere Anleger haben mit unseren Anleihen gute Erfahrungen gemacht. Das sog. Nordic-Bond-Format haben wir gewählt, da es eine Weiterentwicklung in der Dokumentation darstellt, die im Sinne der Anleger ist - und zwar für institutionelle Anleger und Retail-Investoren. Daneben haben wir zwei weitere neue Elemente - die Möglichkeit zum Umtausch der bestehenden Anleihe in die neue sowie die Zeichnungsmöglichkeit direkt über unsere Webseite. Ersteres halten wir für sinnvoll, da Anleger erstmalig in einen höheren Zins umtauschen können. Letzteres, weil nicht alle Banken ihren Kunden die Möglichkeit zur Neuzeichnung über die Börse anbieten.

Anleihen Finder: Die Kapitalmärkte sind derzeit durchaus herausfordernd - warum ist dennoch gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Anleihe-Emission? Wofür sollen die Anleihemittel neben der Refinanzierung der ...

