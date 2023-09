Kapsch TrafficCom AG erwartet aus heutiger Sicht einen Mittelzufluss in Höhe von 99,5 Mio. Euro aus dem PKW-Maut Vergleich in Deutschland. Bisher ging das Unternehmen von einem Zufluss von zumindest 80 Mio. Euro aus. Weitere Änderungen zum Mittelzufluss und den Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen sind laut Kapsch TrafficCom möglich. Wie Anfang Juli berichtet, erzielte die autoTicket GmbH, ein zu gleichen Anteilen gehaltenes Joint Venture von CTS Eventim AG Co. KGaA und Kapsch TrafficCom AG, eine vergleichsweise Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland zur Beendigung des geführten Schiedsverfahrens wegen der Kündigung des Betreibervertrags zur Erhebung der Infrastrukturabgabe ("Pkw-Maut"). Die autoTicket GmbH erwartete aufgrund dieser Einigung ...

