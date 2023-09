Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S5/32: Heute Entscheidung bei Telekom, EuroTeleSites stellt sich vor und ist im Mostböck-FokusDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/32 geht es um den CMD der Telekom Austria zur EuroTeleSites heute Vormittag, Christine Petzwinkler war virtuell dabei. Bereits gestern sprach Fritz Mostböck 5 Österreich-Tipps aus und eigentlich sind es sechs, weil die Telekom Austria ist dabei und die ist eigentlich als "TKA + ETS" schon doppelt zu sehen. Weiters: Rückkäufe ...

