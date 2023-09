Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Nach überzeugenden Ergebnissen aus einer kürzlich durchgeführtenIn-Vitro-Studie gibt das dänische Biotech-Unternehmen Tetra Pharm Technologies heute erfolgreiche In-Vivo-Studienergebnisse für seinen Wirkstoffkandidaten TPT0301 bekannt.Die In-Vivo-Studie konzentriert sich darauf, das pharmakokinetische Profil von TPT0301 bei nüchternen Ratten im Verlauf von 24 Stunden nach der Verabreichung über den Magen-Darm-Trakt zu etablieren. Der Wirkstoffkandidat wurde mithilfe der proprietären Arzneimittelverabreichungstechnologie von Tetra Pharm Technologies formuliert und mit einem simplen Formulierungsprinzip verglichen, das häufig für Cannabinoide verwendet wird."Die In-Vivo-Tests liefern wesentliche pharmakokinetische Informationen und zeigen eine signifikant schnellere Absorption und hohe Exposition von TPT0301 nach der Verabreichung über den Magen-Darm-Trakt." Das kombinierte präklinische Paket, d. h. einschließlich der zuvor bekanntgegebenen In-Vitro-Ergebnisse, die eine hohe Permeation durch die Schleimhaut im Mund bestätigen, ist einzigartig in dem Sinne, dass es die Wirksamkeit unserer Technologie zur Verabreichung von Arzneimitteln bei zwei Arten von oraler Verabreichung belegt: oral über den Magen-Darm-Trakt und sublingual, d. h. unter der Zunge. Im letzteren Fall wird der Teil der Dosis, der unweigerlich im Magen-Trakt verloren geht in hohem Maße absorbiert. Die präklinischen Daten bestätigen daher die Eignung von TPT0301 für die sublinguale Verabreichung und bieten uns gleichzeitig die Möglichkeit, eine konventionelle orale Verabreichung in Erwägung zu ziehen", sagt Dr. Morten Allesø, Chief Scientific Officer von Tetra Pharm Technologies.Das Ziel von TPT0301 ist das Endocannabinoid-System (ECS), ein weitverzweigtes neuromodulatorisches System, das verschiedene physiologische Prozesse reguliert und kontrolliert, um das Gleichgewicht und die Homöostase im menschlichen Körper aufrechtzuerhalten, z. B. Lernen und Gedächtnis, emotionale Verarbeitung, Schlaf, Temperatur, Schmerzkontrolle, Entzündungs- und Immunreaktionen und Appetit."Die gezeigte starke präklinische Leistung von TPT0301 steigert unser Vertrauen in die bevorstehenden Erstversuche am Menschen. Das Erreichen eines robusten Blutplasma-Profils ist ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Dosisfindung", fügte Dr. Morten Allesø bei.Tetra Pharm Technologies plant derzeit den Beginn der klinischen Studien mit TPT0301 im vierten Quartal 2023."Wir sind sehr erfreut über die Ergebnisse der präklinischen Studien mit TPT0301 und freuen uns darauf, die erste Phase der klinischen Studien einzuleiten. Forschung und Entwicklung sind unsere oberste Priorität, und wir werden weiterhin in den Aufbau unserer Pipeline neuer Arzneimittelkandidaten investieren, die auf das Endocannabinoid-System (ECS) und damit verbundene Krankheitsbefunde abzielen", sagt Martin Rose, CEO von Tetra Pharm Technologies.Informationen zu Tetra Pharm TechnologiesTetra Pharm Technologies ist ein dänisches biopharmazeutisches Unternehmen, das 2018 mit der Vision gegründet wurde, führend in der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang mit dem Endocannabinoid-System zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.tetrapharm.euWeitere Informationen:Martin Caspersen cap@tetrapharm.eu (mailto:cap@tetrapharm.eu)+45 61224241Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2197602/Tetra_Pharm_Technologies.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1988863/Tetra_Pharm_Technologies_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tetra-pharm-technologies-schlieWt-die-praklinische-testphase-von-tpt0301-zur-vorbereitung-der-klinischen-studien-ab-301913674.htmlOriginal-Content von: Tetra Pharm Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088725/100910887