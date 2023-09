Diese Auszeichnung unterstreicht die technische Expertise und den Erfolg der Unternehmen bei der Umsetzung innovativer Projekte für die Automobilindustrie auf Basis von AWS.

Reply, ein globales Systemintegrations- und Beratungsunternehmen, gibt heute bekannt, dass drei Unternehmen seines Netzwerks Concept Reply, Data Reply und Storm Reply den Amazon Web Services (AWS) Automotive Competency Status erreicht haben. Diese Spezialisierung zeichnet Unternehmen für ihre Expertise bei der Bereitstellung von professionellen Dienstleistungen und Softwarelösungen aus, die Automobilunternehmen bei der Transformation ihres Betriebsmodells unterstützen.

Die Automobilindustrie setzt bei der Umgestaltung und Erneuerung ihrer Betriebsmodelle in hohem Maße auf Cloud Lösungen und ist daher auf der Suche nach Cloud-Experten mit umfassender Branchenerfahrung. AWS Automotive Competency Partner bieten den Kunden Lösungen und Services für ihre digitale Transformation und stellen sicher, dass die Anforderungskriterien erfüllt werden. Die Lösungen validierter AWS-Partner folgen den Best Practices von AWS für den Aufbau einer sicheren, leistungsstarken, widerstandsfähigen und effizienten Cloud-Infrastruktur für Branchenanwendungen.

Das Erreichen des AWS Automotive Competency-Status zeichnet Concept Reply, Data Reply und Storm Reply als AWS Partner Network (APN)-Mitglieder mit nachgewiesener technischer Kompetenz und dem erfolgreichen Betrieb von AWS-Cloud-Lösungen für die Automobilindustrie aus. Mit diesem Programm werden AWS-Partner ausgezeichnet, die über das notwendige Fachwissen verfügen und spezifische Cloud-Services für die Automobilindustrie anbieten. Um die AWS Automotive Competency zu erhalten, müssen AWS-Partner eine strenge technische Validierung durchlaufen und geprüfte Kundenreferenzen vorlegen.

"Wir sind hocherfreut, diese Auszeichnung von AWS zu erhalten. Das Erreichen des AWS Automotive Competency-Status verdeutlicht unsere Kompetenz, innovative und komplexe technologische Projekte zu liefern und belegt unser tiefes Verständnis für den Markt, der sich durch die Fortschritte bei vernetzten Fahrzeugen und der Elektrifizierung schnell verändert.", sagte Filippo Rizzante, CTO von Reply. "Wir bei Reply sind stolz darauf, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und die Zukunft der Branche durch die Nutzung von AWS zu gestalten."

Durch das Wissen über die spezifischen Kundenprozesse und die technologischen Möglichkeiten von AWS, unterstützt Reply einige der wichtigsten Akteure in der Automobilbranche. Von Connected-Car-Lösungen über Digital Customer Engagement bis hin zu Advanced Analytics die innovativen AWS-Lösungen von Reply unterstützen Kunden dabei, sich in der schnell verändernden Landschaft der Branche zurechtzufinden.

Gregor Endl, Head of Cloud Operations bei der AUDI AG, fügt hinzu: "Reply hat geholfen, unsere Cloud-Transformation auf AWS bei der Audi AG zu beschleunigen. Wir gratulieren zur Erlangung des Titels AWS Automotive Competency Launch Partner und freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit."

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kosteneffiziente Lösungen für Startups bis hin zu globalen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Umsetzung dieser Lösungen zu unterstützen, hilft das AWS-Kompetenzprogramm den Kunden, AWS-Partner mit umfassender Branchenerfahrung und -kompetenz zu finden.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.de

Data Reply

Data Reply ist das auf Big Data Analytics und künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen der Reply-Gruppe. Durch multidisziplinäre Teams von Spezialisten für Big Data Engineering, Data Science und intelligenter Prozessautomatisierung unterstützt Data Reply Unternehmen aus verschiedenen Branchen bei der Prozessoptimierung durch die Entwicklung und Implementierung von Lösungen, Quantenalgorithmen und Modellen für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. www.data.reply.de

Concept Reply

Concept Reply ist das auf IoT-Lösungen spezialisierte Unternehmen der Reply-Gruppe. Concept Reply unterstützt und berät Kunden in den Bereichen Automotive, Fertigung, Smart Infrastructure und darüber hinaus in allen Aspekten des Internets der Dinge (IoT) und Cloud Computing. Von der Konzeption und Entwicklung maßgeschneiderter IoT-Lösungen bis hin zu deren nahtloser Integration und Betrieb hilft Concept Reply seinen Kunden, das Potenzial des IoT zu erschließen. www.reply.concept.de

Storm Reply

Storm Reply ist ein AWS Premier Consulting Partner und der Spezialist für professionelle Cloud Computing Services im Reply Netzwerk. Durch die fundierte Expertise in der Erstellung und Verwaltung von Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) und Platform as a Service (PaaS) Cloud-Lösungen unterstützt Storm Reply Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Implementierung von Cloud-basierten Systemen und Anwendungen. Unser Ziel ist es, mit der Cloud einen Mehrwert für mittelständische und große Unternehmen zu schaffen und ihnen zu helfen, das volle Potenzial der Cloud auszuschöpfen. www.storm.reply.de

