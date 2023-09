Köln (ots) -Wer wird ein Verräter sein und wer ein Loyaler? Und wer führt wen hinters Licht? 16 Stars spielen in der neuen, sechsteiligen RTL Reality-Krimi-Show ein ultimatives Spiel um Verrat, Vertrauen und Blendung, in der Hoffnung, einen Silberschatz im Wert von 50.000 Euro zu gewinnen. "Die Verräter - Vertraue Niemandem!", moderiert von Sonja Zietlow, ab dem 20. September, immer mittwochs, 20:15 Uhr bei RTL.Die 16 Stars bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem!"Bereits bekannt sind "GZSZ"-Legende Susan Sideropoulos, die Schauspieler ChrisTine Urspruch und Florian Fitz, "James Bond"-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Handball-Weltmeister Pascal Hens sowie Rapper Jalil.Komplementiert wird der prominente Cast um die Schauspielerin Mariella Ahrens und "Unter Uns"-Star Timothy Boldt, "Princess Charming I." Irina Schlauch, Sportjournalistin Ulrike von der Groeben, Unternehmerin Shermine Shahrivar, Quizmeister Sebastian Klussmann, Werbeikone Friedrich Liechtenstein, Rapperin Sabrina Setlur sowie Schlagersänger Vincent Gross."Die Verräter - Vertraue Niemandem!" (6 Folgen), moderiert von Sonja Zietlow, ab dem 20. September, immer mittwochs, 20:15 Uhr bei RTL. Auf RTL+ geht's los mit einer Doppelfolge am 13. September, danach immer wöchentlich eine neue Folge im Stream.Hier (https://media.rtl.com/oton/Die-Verraeter-Vertraue-Niemandem-00001/) geht es zum exklusiven Radio-Interview mit Florian Fitz. Weitere Informationen und Bildmaterial hier (https://media.rtl.com/pressemappe/Die-Verraeter-Vertraue-Niemandem/) im Media Hub.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Ernst Rudolf: Manager Kommunikation & PR | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deKatrin Bechtoldt: Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5596277