Baden-Baden (ots) -Details zum Reitunfall im SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit Lena Meyer-Landrut und Giulia Becker / ab dem 6. September 2023 in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibtIm SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" lernen sich diesmal Sängerin Lena Meyer-Landrut und Podcasterin Giulia Becker kennen, die nach vier gemeinsamen Folgen entscheiden müssen, ob sie weiterhin befreundet bleiben möchten. In der ersten Folge geht es um Freundschaften, die bisherige Karriere, TV-Formate sowie um Lena Meyer-Landruts Reitunfall. Die erste gemeinsame Folge "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" erscheint am 6. September 2023 in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt."Ich hab' mir den Arsch gebrochen"Lena Meyer-Landrut berichtet, warum sie nicht persönlich, sondern per Videoschalte mit Podcasterin Giulia Becker verbunden ist: "Mir geht's ganz gut, aber ich hab' mir den Arsch gebrochen. (...) Ich bin vom Pferd gefallen." Auf Nachfrage von Giulia Becker bestätigt Lena Meyer-Landrut große Schmerzen. Darüber lachen könne sie dennoch. Die Sängerin erinnert sich an den Unfall: "Nach 15 Jahren war das meine zweite Reitstunde - oder fast 20 Jahre - und ich bin früher geritten. Und dann hab ich gedacht 'Das ist doch cool einfach, weißte. Ich fahr mal auf' n Reiterhof und ich bin dann mal alleine - und ich mach mal was für mich einfach. (...) Ich fand die Idee von mir selber so krass. (...) Ich liebe das, alleine zu sein. Zuhause alleine sein und so - hammer. Aber dann so alleine irgendwo sein - das ist auf jeden Fall cool. Aber ich finde dann, so tatsächlich etwas machen, so wandern gehen oder halt zum Beispiel reiten oder ein Malkurs oder irgendwas, wo man sich selber irgendwie - fand ich selber von mir ziemlich krass. Und dann hab' ich das so gemacht und hatte dann so die erste Reitstunde und es ist alles supergut gelaufen."Zweite Reitstunde endet mit schwerem UnfallIn der zweiten Reitstunde wurde Lena gefragt, ob sie galoppieren möchte: "Und dann sind wir angaloppiert, und dann hatte das Pferd auf jeden Fall richtig Fun und wollte nicht mehr aufhörn zu galoppieren. Aber ich wollte gerne aufhörn. Und dann hat mich so - wie heißt das, wenn man durch diese Kräfte nach außen gedrückt wird?" Giulia Becker ergänzt: "Zentrifugalkraft?" Lena Meyer-Landrut berichtet weiter: "Danke. Davon wurde ich so nach außen gedrückt und dann bin ich runtergefallen. (...) Dann bin ich quasi auf den unteren Rücken gefallen und dabei sind mir zwei Wirbel gebrochen. (...) Und jetzt hab' ich damit so ein bisschen zu tun. Das ist auf jeden Fall echt nicht witzig gewesen. Die ersten Tage waren auch echt scheiß und waren auch emotional hart, weil man auch nochmal so auf ganz andere Gedanken kommt. Und dieser dumme Spruch 'Es muss ja erstmal was passieren, dass man (...) seine Gesundheit wertschätzt.' (...) Ich bin auf jeden Fall jetzt nach dem Unfall nochmal deutlich geerdeter."Glück im UnglückDie Musikerin ergänzt: "Man kann sich gar nicht bewegen. Man kann vor allen Dingen nicht aufstehen, hinsetzen, bücken, irgendwelche Sachen aufheben und es ist alles so erschwerlich. (...) Es ist ja alles irgendwie gutgelaufen. So Glück im Unglück mäßig. Und ich hab' jetzt einfach nur Schmerzen und es ist nichts, was sozusagen mich langfristig beeinträchtigt. Aber wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt 'Ok, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen.' Das ist schon echt hart. Das meine ich mit diesem Wertschätzen." Dennoch möchte Lena Meyer-Landrut nach abgeschlossenem Genesungsprozess wieder reiten.Über den Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit"Wie und wo treffen die Geissens und Hazel Brugger und Thomas Spitzer aufeinander? Oder Cathy Hummels und Heinz Strunk sowie Laura Larsson und Pierre M. Krause? In dem SWR3 Gesprächspodcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" reden einen Monat lang jeden Mittwoch zwei prominente Persönlichkeiten miteinander, die sich bisher nicht oder kaum persönlich kennen. Der Versuch: Freund:innen werden. Nicht immer passen die Paare auf den ersten Blick zusammen. Doch sie lernen sich im Podcast kennen, diskutieren, spielen miteinander und müssen verschiedene Aufgaben meistern. Ob sie nach den gemeinsamen Folgen miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich in der letzten Folge.Musiker und Dichter Max Richard Lessmann schreibt und liest für jedes Promi-Duo poetische Vorstellungstexte, sodass die Hörer:innen mitraten können, wer das nächste Podcast-Paar sein wird. 