Schauspielstar Veronica Ferres, 58, hat sich mit ihrer international aktiven Firma Construction Film eine zweite Karriere als Produzentin aufgebaut. "Construction Film hat gerade zehnjähriges Jubiläum gefeiert", sagt sie im GALA-Interview (37/2023, EVT 7. September). "Wir haben mittlerweile große Seriosität und Akzeptanz in der Branche und werden sehr umworben." Im Kern gehe es ihr um Female Empowerment: "In Amerika nennen sie uns,Die kleine Reese Witherspoon'." Hintergrund dafür ist, dass Hollywood-Star Reese Witherspoon betont feministische Filme produziert. Veronica Ferres freut sich: "Die weiblichen Geschichten kamen zu uns. Deshalb haben wir auch in,Erlemann' die Rolle der Mutter, gespielt von Sonja Gerhardt, so stark ausgebaut." Am 14.9. zeigt RTL den Film "Entführt - 14 Tage Überleben", der auf dem realen Entführungsfall des Kölner Unternehmersohns Johannes Erlemann 1981 beruht (Stream bei RTL+ bereits ab 7.9.).



