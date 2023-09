thyssenKrupp nucera - mit einem Zuteilungspreis von 20,00 EUR je Aktie und einem zukünftigen Freefloat von rund 24% am 7. Juli an den Start gegangen. Dann alle überrascht. Das zweite IPO in diesem Jahr am deutschen Kapitalmarkt konnte dem unruhigen Umfeld trotzen. Und den ersten Mielenstein - Indexaufstieg erreicht.Wenig überraschend war der gestern abend mitgeteilte Aufstieg des Newcomers in den SDAX. Denn nach dem ersten Kurs bei 20,02 EURam 7. Juli ging es hoch mit der thyssenKrupp nucera (ISIN:DE000NCA0001) Aktie. Nach anfänglicher, man könnte es fast Euphorie oder wenigstens Erleichterung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...