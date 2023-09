München (ots) -Wird Team ViscaBarca den Titel verteidigen? Kann Team Eligella ohne Kapitän den Pokal zurückgewinnen? Oder wird eine der anderen Mannschaften den diesjährigen Sieg einfahren? Elias Nerlich aka Eligella (1,5 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) versammelt die deutschen Streaming- und YouTube-Größen in der Mercedes-Benz Arena in Berlin zum "Real Life Eligella Cup III" - exklusiv und kostenlos am 9. September 2023 ab 15:00 Uhr im Livestream auf Joyn. Aufgrund einer Knieverletzung steht Eligella erstmalig nicht selbst auf dem Platz.Mitten in Berlin-Friedrichshain liefern sich acht Teams mit insgesamt 56 Creatorn ein packendes Fußball-Turnier. Auch wenn Teamkapitän Eligella verletzungsbedingt ausfällt, wird er seine Mannschaft von der Seitenlinie unterstützen. Die sieben weiteren Kapitäne, die ihre Teams zum Sieg führen wollen, sind: Alieu (101.000 Follower*innen auf Instagram), Amar (1,6 Mio. Abonnent*innen auf Twitch), GamerBrother (1,06 Mio. Abonnent*innen auf YouTube), SidneyEweka (1 Mio. Follower*innen auf Instagram), Trymacs (3,4 Mio. Abonnent*innen auf Twitch), unsympathischTV (2,78 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) und ViscaBarca (1,78 Mio. Abonnent*innen auf YouTube). Moderiert wird der dritte "Real Life Eligella Cup" vom Allroundtalent Marc Eggers (557.000 Abonnent*innen auf YouTube), dem Fußballspieler und Content Creator Niklas-Wilson "Willy" Sommer (734.000 Abonnent*innen auf Twitch) und Sportreporter Robert "Robby" Hunke. Welches Team wird das Turnier für sich entscheiden und dieses Jahr als Gewinner vom Platz gehen?Joyn überträgt den "Real Life Eligella Cup III" am 9. September 2023 ab 15:00 Uhr im Livestream. Ausgerichtet wird das Live-Event in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Produziert wird das Format in Zusammenarbeit mit der RABONA GmbH.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform.Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen zum Live-Event:PEPPERSTARK GmbHLuana DjugaTel.: +49 151 610 31317luana.djuga@pepperstark.dePressekontakt Joyn:Luisa HollmannTel.: +49 151 43140405luisa.hollmann@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5596329