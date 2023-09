Hamburg (ots) -Kreuzworträtsel und Sudokus gehören zu den beliebtesten Freizeit-Beschäftigungen der Deutschen, rund 10 Millionen knobeln und rätseln regelmäßig und halten sich damit geistig fit.Rate-Fuchs ist die digitale Antwort für alle Rätsel-Fans, wenn es darum geht, immer und überall nach der richtigen Lösung zu suchen. Mit über 1000 Rätseln in den beliebten Kategorien Schwedenrätsel, Gitterrätsel und Sudoku steht die App für alle gängigen Plattformen (Playstore und Appstore) zum kostenlosen Spielen zur Verfügung. Und täglich kommen neue Rätsel hinzu.Das für Smartphones optimierte Rätsel-Erlebnis ist für Handys als auch Tablets geeignet und bietet viele neue und komfortable Funktionen wie einen automatischen Zoom, eine intelligente Benutzerführung, Speicherung des Spielfortschritts und verschiedene Hilfs-Funktionen für ein optimales Spielerlebnis.Rate-Fuchs bietet Premium Content und attraktive Bilder-Rätsel für Anfänger und Fortgeschrittene. Tägliche Rätsel in den jeweiligen Kategorien runden die größte Rätselsammlung in Deutschland ab.Durch den Einsatz von KI-Modulen wurde es mit Rate-Fuchs möglich, eine optisch opulente und abwechslungsreiche Spielerfahrung zu ermöglichen, die sich künftig auf immer mehr verschiedene Rätselarten erweitern wird.Hol dir jetzt den Rate-Fuchs auf dein Handy:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fust4fun.spellquizhttps://apps.apple.com/de/app/rate-fuchs/id6450106166Rate-Fuchs ist ein Gemeinschaftsprojekt von Heiko Hubertz, Gründer von Bigpont, Whow Games und der wegweisenden KI-Plattform Oxolo sowie Tom Reuter, dem Verleger des Freizeit-Media-Verlags und des Pause-und-mehr Verlags mit rund 40 monatlichen Rätsel- und Sudoku Print-Magazinen und Karina Tietje, die 25 Jahre Digital-Erfahrung im Aufbau von Games Channeln und Games-Partnerschaften für z B King.com ('Candy Crush') mit Medienhäusern, Telcos & Retailern hat.Pressekontakt:KTI Multimedia GmbHKarina TietjeBorselstrasse 322765 HamburgEmail: ktietje@kti-multimedia.deOriginal-Content von: KTI-Multimedia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71164/5596328