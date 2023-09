FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DUNELM GROUP TARGET TO 1340 (1310) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WHITBREAD TARGET TO 4050 (4000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2140 (2360) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 515 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 43 (50) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2800 (2820) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 240 (270) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 280 (315) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 7650 (7750) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 255 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 900 (880) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 4305 (4265) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES SAGE ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN STARTS CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE WITH 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN STARTS DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE WITH 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY STARTS DIPLOMA WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 3725 PENCE - PEEL HUNT RAISES HALFORDS GROUP TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 275 (250) PENCE - PEEL HUNT RAISES HALFORDS GROUP TO 'BUY' (ADD) - PRICE TARGET 275 (250) PENCE - RBC CUTS ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS PT TO 215 (285) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 345 (355) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BROOKS MACDONALD PRICE TARGET TO 2100 (2150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 875 (925) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 2150 PENCE - RBC CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 1950 (2050) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL RAISES B&M TO 'BUY' (HOLD) - SOCGEN CUTS GSK PRICE TARGET TO 2460 PENCE - 'BUY'



