Die neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3510K1) der Deutsche Rohstoff AG ist die nunmehr vierte Anleihe der Mannheimer. Die Anleihe, die seit Montag gezeichnet werden kann, hat ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50 % p.a. verzinst. Im Interview mit dem Anleihen Finder erläutert Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, inwieweit sich die Deutsche Rohstoff AG seit der letzten Anleihe-Emission weiterentwickelt hat und warum Öl und Gas trotz Erneuerbaren Energien auch in Zukunft eine immens wichtige Rolle bei der Energiegewinnung spielen werden.

Anleihen Finder: Herr Weitz, wie verlaufen gegenwärtig die Öl- und Gas-Produktionen in den USA und wie bewerten Sie generell die Entwicklung der Deutsche Rohstoff AG in den vergangenen Jahren?

Jan-Philipp Weitz: Die Deutsche Rohstoff hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Wir haben unsere Öl- und Gasproduktion deutlich ausgebaut und in den USA neue Flächen und Rechte erworben. Wir produzieren aktuell aus 300 Bohrungen Öl und Gas. 2023 werden es insgesamt über 4 Mio. Barrel Öläquivalent sein. Zum Vergleich: 2019, als wir unsere letzte Anleihe begeben haben, produzierten wir lediglich aus 80 Bohrungen. Auf unseren bereits erschlossenen Flächen gibt es zudem noch viele Möglichkeiten für neue, sehr wirtschaftliche Bohrungen. Der erwartete Rückfluss aus unseren gutachterlich festgestellten, sicheren Ölreserven liegt bei rund 650 Mio. Euro - künftige Zahlungsströme, die unser Geschäft gut planbar machen und ein Sicherheitsargument für die Zeichner unserer Anleihe sind. Unsere sehr gute operative Entwicklung spiegelt sich auch in unseren Finanzkennzahlen wider. 2022 war das beste Geschäftsjahr der Deutsche Rohstoff-Geschichte mit einem Umsatz von 165 Mio. Euro und einem EBITDA von 139 Mio. Euro. Mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr und vier- bzw. sechsmal so viel wie 2019.

Anleihen Finder: Nach dem Rekordjahr in 2022 ist der Umsatz in diesem Jahr zwar weiter angestiegen, das EBITDA und der Gewinn fallen zum Halbjahr 2023 aber geringer aus - was sind die Gründe dafür?

Jan-Philipp Weitz: Zunächst einmal haben wir trotzdem einen sehr hohen Gewinn von 21,9 Mio. Euro im ersten Halbjahr erwirtschaftet, das EBTIDA lag nach sechs Monaten ebenfalls bei 56 Mio. Euro. Unser Umsatz lag im ersten Halbjahr bei 75,1 Mio. Euro, nie zuvor war es in den ersten sechs Monaten mehr. Unsere starke Entwicklung des Vorjahres hat sich damit trotz stark gefallener Öl- und Gaspreise im ersten Halbjahr fortgesetzt. Das EBITDA und Nettoergebnis lagen erwartungsgemäß leicht unter dem Vorjahr, da im ersten Halbjahr 2022 Einmaleffekte aus Wechselkursgewinnen und Aktienveräußerungen einen starken Effekt hatten. Wir sind für das Gesamtjahr und darüber hinaus sehr zuversichtlich. Wir erwarten 2023 eine abermalige Steigerung der Jahresproduktion auf 11.000 bis 12.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOEPD). Bei Umsatz und EBITDA erwarten wir auf Basis der aktuell guten Entwicklung jeweils am oberen Ende der Spanne von 150 bis 170 Mio. Euro bzw. 115 bis 130 Mio. Euro zu landen.

Anleihen Finder: Wie begegnen Sie der ...

