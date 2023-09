DJ EZB: Wirtschaft sollte grüne Wende beschleunigen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Euroraum würde nach Ansicht der Europäischen Zentralbank (EZB) von einem schnelleren Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft profitieren. Wie die EZB nach ihren zweiten Klimastresstest für die Gesamtwirtschaft mitteilte, würden vorgezogene "grüne" Investitionen sowohl Unternehmen als auch Konsumenten nützen und die finanziellen Risiken für Banken mindern. Bleibe es bei der aktuellen Geschwindigkeit, drohe Europa die im Pariser Abkommen formulierten Ziele zu verfehlen.

"Wir brauchen eine entschlossenere Politik, um einen schnelleren Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft im Einklang mit den mit den Zielen des Pariser Abkommens hinzubekommen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden die Risiken und Kosten für die Wirtschaft und das Finanzsystem zunehmen", erklärte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bei der Veröffentlichung des Berichts.

In dem Papier analysiert die EZB drei Szenarien:

1. einen beschleunigten Übergang mit vorgezogener "grüner" Politik und Investitionen, die zu geringeren Emissionen bis 2030 führen, womit die Ziele des Pariser Abkommens eingehalten werden können

2. einen Übergang "auf den letzten Drücker", der dem derzeitigen Pfad folgt, aber eine Beschleunigung erst ab 2026 beinhaltet, aber trotzdem noch ein Erreichen der Pariser Ziele ermöglicht

3. einen verzögerten Übergang, der ebenfalls erst 2026 beginnt, aber nicht ehrgeizig genug ist, um die Pariser Ziele bis 2030 zu erreichen

Die Ergebnisse zeigen laut EZB-Bericht, dass Unternehmen und Haushalte eindeutig von einem schnelleren Übergang profitieren. "Zwar ist eine schnellere Umstellung zunächst mit höheren Investitionen und höheren Energiekosten verbunden, aber dafür sinken die finanziellen Risiken mittelfristig deutlich", heißt es. Sowohl die Gewinne als auch die Kaufkraft würden weniger negativ beeinflusst, da sich die Investitionen in erneuerbare Energien früher auszahlten und letztlich die Energiekosten senkten.

Im EZB-Szenario eines beschleunigten Übergangs steigen die grünen Investitionen der Unternehmen im Euroraum bis 2025 auf 2 Billionen Euro, während sie in den beiden anderen Szenarien nur 0,5 Billionen Euro betragen. Im zweiten Szenario holen die grünen Investitionen aber bis 2030 zu dem von der EZB bevorzugten Szenario auf, und beide erreichen einen Gesamtbetrag von 3 Billionen Euro. Beim dritten (verzögerten) Szenario bleiben sie niedriger.

"Damit sie aufholen können, müssen die grünen Investitionen rasch erhöht werden, was die Unternehmen einem höheren Risiko aussetzt, insbesondere in energieintensiven Sektoren wie dem verarbeitenden Gewerbe, Bergbau und Elektrizität, wobei die Verschuldung steigt und die Gewinne etwa doppelt so stark sinken wie bei den durchschnittliche Unternehmen im Euroraum", kalkuliert die EZB.

Für Banken würden sich die Kreditrisiken im Falle eines Übergangs "auf den letzten Drücker" laut EZB bis 2030 um 100 Prozent erhöhen, bei einem vorgezogenen Übergang aber nur um 60 Prozent.

In ihrem Klimastresstest verwendet die EZB granulare Daten von Unternehmen zu deren Lokation und Klimagasemissionen. Auf diese Weise identifiziert die EZB Unternehmen, die besonders anfällig sind für Risiken die mit dem Klimawandel selbst beziehungsweise mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu tun haben. Im Gegensatz zum ersten Klimastresstest konzentriert sich der zweite mehr auf die sogenannten Übergangsrisiken.

