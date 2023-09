Bonn (ots) -In einer feierlichen Zeremonie, ehrte Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis, die herausragende Skilangläuferin Oberfeldwebel Katharina Hennig als "Sportsoldatin des Jahres 2022".Ein Triumph für die Bundeswehr und Deutschland"Skilangläuferin Oberfeldwebel Katharina Hennig hat bereits seit einigen Jahren immer wieder mit sehr guten Ergebnissen im Kampf in der Weltspitze des Skilanglaufs aufhorchen lassen," erklärte vorab der Leiter der Sportfördergruppe Frankenberg." Ausgerechnet zu den Olympischen Spielen in Peking 2022 gewann sie sensationell, zusammen mit ihren Mannschaftskameradinnen, die Silbermedaille im Staffellauf. Um diesen Erfolg noch gänzlich die Krone aufzusetzen, gewann sie im Teamsprint die Goldmedaille und wurde somit Olympiasiegerin.""Für Sie als unsere Sportsoldatin setzen wir den parlamentarischen Auftrag der Spitzensportförderung um, indem wir Ihnen optimale Rahmenbedingungen für Ihre leistungssportliche und berufliche Laufbahn bieten: eine soziale Absicherung, eine medizinische Betreuung und allen voran ein Höchstmaß an Zeit für Training und Wettkampf.", stellt General Schelleis heraus.Ein historischer MomentDie Ehrung unserer Spitzensportler und Spitzensportlerinnen des Jahres ist fester Bestandteil im Kalender der Bundeswehr und fand erstmalig im Jahr 2018 im Rahmen des Balls der Streitkräftebasis statt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden die letzten Ehrungen jedoch im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Dienstaufsichtsbesuchen bei sportlichen Hochwertveranstaltungen durchgeführt. Erfreulicherweise kehrt die Veranstaltung dieses Jahr zu ihren Wurzeln zurück: Die Ehrung der Spitzensportlerin und des Spitzensportlers für das Jahr 2023 wird wieder im glanzvollen Rahmen des Balls der Streitkräftebasis stattfinden. Die heute geehrte Soldatin wurde bereits im Jahr 2022 zur Bundeswehrsportlerin des Jahres gewählt - ein früherer Ehrungstermin war leider aus organisatorischen Gründen nicht realisierbar.Mehr als nur MedaillenNeben ihren beeindruckenden sportlichen Leistungen ist Katharina Hennig auch für ihre zielstrebige, sympathische und großzügige Art bekannt. Sie ist nicht nur eine Vorzeige-Athletin, sondern auch ein Vorbild für junge Sportlerinnen und Sportler sowie die Gesellschaft insgesamt."Sie sind absolut verdient unsere Sportsoldatin des Jahres 2022. Ich kann Ihnen versichern, dass die Bundeswehr stolz ist, Sie in ihren Reihen zu haben.", fügt der Inspekteur hinzu.Ein Aufruf zum Teilen und FeiernDiese Ehrung ist mehr als nur eine Medaille oder ein Titel. Es ist die angemessene Würdigung der Verdienste einer außergewöhnlichen Athletin, die das Land auf der internationalen Bühne repräsentiert. Wir laden alle Medien ein, diese inspirierende Geschichte zu teilen und die Leistungen der Spitzensportlerin der Bundeswehr, Oberfeldwebel Katharina Hennig zu würdigen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Webseite der Bundeswehr oder folgen Sie der Streitkräftebasis auf den sozialen Medien.Pressekontakt:Kommando StreitkräftebasisPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (0)228 / 5504 -1112/1113KdoSKBPIZSKB@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114358/5596463