An zwei Tagen wird Draganfly mehr als 30 prominente Agenturen und Kunden empfangen und Live-Drohnenvorführungen, praktische Flüge, Partnerpräsentationen und Workshops zu Anwendungsszenarien anbieten.

Los Angeles, CA. - 05. September 2023 / IRW-Press / - Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) ("Draganfly" oder das "Unternehmen"), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich bekannt zu geben, dass es die Draganflyer Xperience: First Responder User Conference am 13. und 14. September 2023 in Draganflys Joint A.I.R. Center in Spring Bank, Texas, veranstalten wird. Bei dieser zweitägigen Veranstaltung werden praxisnahe Szenarien, bei denen Draganflys Drohnentechnologie zum Einsatz kommt, vorgestellt, um Entscheidungsträgern in der Branche die Fähigkeiten des Unternehmens und die Integration in den Einsatz vor Ort zu präsentieren.

Die Draganflyer Xperience: First Responder User Conference verkörpert das Engagement von Draganfly für Innovationen im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Durch die Zusammenarbeit mit einflussreichen Behörden, zukunftsorientierten Kunden und Branchenexperten an einem Ort möchte Draganfly einen dynamischen Austausch von Ideen, Erfahrungen und Fachwissen ermöglichen, um die Einführung und Nutzung von Drohnen in der Notfallhilfe zu beschleunigen.

Die Veranstaltung wird nicht nur eine aufschlussreiche Darstellung der neuesten Drohnentechnologie sein, sondern auch eine spannende Reise in die Zukunft von Ersthelfereinsätzen bieten. Mit ihren Live-Demonstrationen, praktischen Übungen (Hands-on-Sessions), Partnerpräsentationen und Workshops zu Anwendungsfällen wird die Draganflyer Xperience: First Responder User Conference die Weichen für den Einsatz von Drohnen in der Notfallhilfe in den nächsten Jahren stellen.

Die Teilnehmer haben die einmalige Gelegenheit, sich aus erster Hand von den fortschrittlichen Fähigkeiten der Draganfly-Drohnen, einschließlich der Commander 3XL und die bemerkenswerte Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten dieser Drohne in der Notfallhilfe und der öffentlichen Sicherheit, zu überzeugen.

Partnerpräsentationen, die die gemeinsamen Bemühungen von Draganfly und seinen strategischen Partnern hervorheben, sind ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung. In diesen Präsentationen werden die neuesten technologischen Fortschritte, innovative Lösungen und gemeinsame Initiativen vorgestellt, die die Entwicklung unbemannter Luftfahrtsysteme und ihre Integration in das Ökosystem von Ersthelfern vorantreiben.

Einer der Höhepunkte der Konferenz sind die spannenden Workshops mit Anwendungsszenarien. In diesen Workshops werden reale Situationen simuliert, so können die Teilnehmer erkunden und analysieren, wie die Drohnen von Draganfly in verschiedenen Notfällen eingesetzt werden können. Dieses interaktive Format ermutigt die Teilnehmer zum Brainstorming und zur Diskussion praktischer Strategien für die Einbindung der Drohnentechnologie in ihre Einsätze und bietet so eine Plattform für aufschlussreiche Diskussionen und Wissensaustausch.

"Durch die Draganflyer Xperience: First Responder User Conference schaffen wir einen Knotenpunkt der Innovation, an dem Technologie, Fachwissen und Zusammenarbeit zusammenkommen, um die Landschaft der Notfallhilfe neu zu definieren. Diese Veranstaltung ist ein Beispiel für unser unermüdliches Engagement, Ersthelfer mit fortschrittlichen Drohnenlösungen zu unterstützen, um uns so in eine sicherere und effizientere Zukunft zu führen", sagte Cameron Chell, CEO von Draganfly.

An der Draganfly Xperience: First Responder User Conference werden renommierte Gäste von staatlichen und bundesstaatlichen Notfallmanagementdiensten, wie Bluvec, Agile Mesh und anderen, die die Bedeutung der Technologie und die Notwendigkeit der Integration im Bereich der öffentlichen Sicherheit hervorheben, teilnehmen.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8A) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 22 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Anliegen angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.

Für weitere Informationen über Draganfly besuchen Sie uns bitte unter www.draganfly.com.

Weitere Investoreninformationen finden Sie unter https://www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc, https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dpro oder https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/draganfly-inc.

Medienkontakt:

Arian Hopkins

E-Mail: media@draganfly.com

Unternehmenskontakt

E-Mail: info@draganfly.com

