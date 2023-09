Die Papiere des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande kannten seit Bekanntgabe der Zahlungsunfähigkeit 2021 fast ausschließlich eine Richtung. Der mit rund 300 Milliarden Dollar hoch verschuldete büßte seitdem nahezu seinen kompletten Börsenwert ein. Am Mittwoch springt die Aktie jedoch deutlich nach oben. Was steckt dahinter?An der Heimatbörse in Hongkong legt Evergrande am Mittwoch 82 Prozent zu. Auch weitere chinesische Immobilienkonzerne notieren deutlich im Plus. Hinter dem Kurssprung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...