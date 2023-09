Google liefert immer noch kein Android 14, dafür kündigt das Unternehmen neue Funktionen für viele Smartphones an. Darunter ist ein Redesign des Android-Logos, das nun in vielen Facetten und 3D daherkommt. Obwohl wir in der Endphase des Android-14-Betaprogramms angekommen sind und das große Update eigentlich fertig sein sollte, hat Google es noch nicht ausgeliefert. Als kleines "Trostpflaster" hat das Unternehmen einen neuen "Android-Feature-Drop" ...

