DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 06.09.2023

(NEU: Ankündigung Schott Pharma)

=== Schott Pharma AG & Co. KGaA ERSTNOTIZ: Bis Jahresende 2023 (Unternehmensmitteilung) BRANCHE: Pharmaverpackungen SITZ: Mainz BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): ausschließlich bestehende Aktien der derzeitigen Gesellschafterin BEWERTUNG: spekulativ bis zu 4 Milliarden Euro Intilion AG ERSTNOTIZ: Börsenpläne zunächst ausgesetzt; ursprünglich 3. Quartal 2023 BRANCHE: Energiespeicher-Anbieter SITZ: Paderborn BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): neue Aktien aus Kapitalerhöhung und Aktien des bisherigen Alleinaktionärs Hoppecke Rail Systems ISIN: DE000A3EHY00 WPK: A3EHY0 Stepstone (Jobportal-Tochter des Springer Verlags) ERSTNOTIZ: möglicherweise 2023 (Aussagen CEO Döpfner) BRANCHE: Stellenangebote SITZ: Berlin Techem ERSTNOTIZ: möglicherweise 2024 BRANCHE: Anbieter und Dienstleister für Messgeräte (Wärme, Wasser etc) SITZ: Eschborn BEWERTUNG: spekulativ bis zu 8 Milliarden Euro DKV Mobility ERSTNOTIZ: möglicherweise 2023 (spekulativ) BRANCHE: Tankkarten-Anbieter SITZ: Ratingen BEWERTUNG: spekulativ 3,5 bis 4 Milliarden Euro Flix SE ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2024 (spekulativ) BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München BEWERTUNG: spekulativ bis zu 4 Milliarden Euro Personio ERSTNOTIZ: frühestens Ende 2024 (Aussage CEO) BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter SITZ: München BEWERTUNG: nach letzter Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Aussage CEO) BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro Renk GmbH ERSTNOTIZ: offen, Börsengang mögliche Option BRANCHE: Rüstung SITZ: Augsburg Stada ERSTNOTIZ: offen, Börsengang mögliche Option BRANCHE: Pharma SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro Amaneos SE & Co. KGaA (Beteiligungsgesellschaften von Mutares) ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025 BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) SITZ: Frankfurt Contentful ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC) SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) Douglas ERSTNOTIZ: offen (Börsengang spekulativ) BRANCHE: Parfümerien SITZ: Düsseldorf BEWERTUNG: spekulativ rund 7 Milliarden Euro HH2E ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler SITZ: Düsseldorf Motel One ERSTNOTIZ: offen, Börsengang Option (Aussage Gründer und Gesellschafter Müller) BRANCHE: Hotel SITZ: München Selfio (Tochter der 3U Holding) ERSTNOTIZ: bis 2025 (Aussage 3U) BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte SITZ: Bad Honnef Siemens-Sparte Innomotics ERSTNOTIZ: möglicherweise 2024 (spekulativ) BRANCHE: Anbieter von Elektromotoren und Großantrieben SITZ: BEWERTUNG: spekulativ 3 Milliarden Euro Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Wallboxen-Sparte von Heidelberger Druckmaschinen ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Wallboxen SITZ: Heidelberg ===

