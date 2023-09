Die Aktien von Merck KGaA befinden sich seit dem Abprall an der Unterstützungszone im Bereich von 146 Euro in einem Aufwärtstrend und haben dabei im bisherigen Verlaufshoch 171,05 Euro erreicht. Aktuell befinden sich die Titel in einer Korrektur, die im Bereich um den 200er-EMA auslaufen könnte. Der 200er-EMA im Bereich von 166 Euro bildet nach dem Kursdurchbruch nach oben am 1. September eine wichtige Unterstützung. Nur kurz unter dem 200er-EMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...