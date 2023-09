Unterföhring (ots) -- Ab dem 1. Dezember berichtet der 31-Jährige für Sky Sport News über den BVB, die deutsche Nationalmannschaft und verstärkt das "Transfer Update"- Darüber hinaus wird Berger auch als Field-Reporter in den Live-Übertragungen von Sky Sport zum Einsatz kommenUnterföhring, 6. September 2023 - Zum Ende der Transferperiode konnte auch Sky Sport einen hochkarätigen Neuzugang verzeichnen. Patrick Berger wird ab dem 1. Dezember das Reporter-Team von Sky Sport News verstärken und darüber hinaus als Field-Reporter in den Fußball-Übertragungen von Sky Sport zum Einsatz kommen. Der 31-Jährige wird insbesondere rund um den BVB und die deutsche Nationalmannschaft berichten und zudem Gesicht des "Transfer Update" werden.Mario Nauen, Vice President Sports Redaktion Football bei Sky Deutschland: "Mit Patrick Berger haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten für die gesuchte Position verpflichten können. Bereits in jungen Jahren konnte er in unterschiedlichen Positionen umfangreiche Erfahrungen sammeln. Mit seinem hervorragenden Netzwerk wird er unsere tägliche Berichterstattung bereichern und auch das 'Transfer Update' als erste Adresse für aktuelle Wechsel-News stärken."Patrick Berger: "Eine total reizvolle Aufgabe! Die Marke Sky Sport hat für mich eine enorme Strahlkraft. Sky Sport News mit seinem hohen Nachrichtengehalt, der Live-Sport mit seiner Position als Nummer eins im deutschen Fußball-TV-Markt und die große digitale Reichweite von Sky Sport haben mich zu diesem Schritt bewegt. Ich freue mich darauf, meine Expertise in das hochmotivierte Team einzubringen. SPORT1 und dem tollen Team bin ich für die großartige Zeit dankbar."Patrick Berger ist seit 2020 als Chefreporter für SPORT1 tätig und begleitet in dieser Rolle den BVB sowie die Nationalmannschaft. Zuvor berichtete der gebürtige Büdinger für die Berliner Zeitung und den Berliner Kurier über Hertha BSC und Union Berlin. In der Saison 2017/18 war er als Pressesprecher für den Handball-Bundesligisten Füchse Berlin tätig und arbeitete davor drei Jahre als HSV-Reporter für die Hamburger Morgenpost.Sky Sport News - Mehr als SportnachrichtenSky Sport News ist als Bestandteil des Entertainment Pakets exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Außerdem können Sportfans Deutschlands ersten und bis heute einziger Sportnachrichtensender über den Streaming-Service WOW ganz flexibel erleben (wowtv.de).Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883Thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5596599