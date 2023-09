Original-Research: Knaus Tabbert AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Knaus Tabbert AG

Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: Caravan Salon Update

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: EUR83

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 83,00.

Zusammenfassung:

Wir haben den Caravan Salon 2023 in Düsseldorf besucht, um die neuesten Wohnmobile aus erster Hand zu sehen, den Puls der Branche zu fühlen und uns mit der Unternehmensführung vom KTA zu Wir haben den Caravan Salon 2023 in Düsseldorf besucht, um die neuesten Wohnmobile aus erster Hand zu sehen, den Puls der Branche zu fühlen und uns mit der Unternehmensführung der KTA zu treffen. Trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds war die Besucherzahl hoch und tendierte in Richtung einer Viertelmillion (2022: 220T; +14%). Das Publikum war weiterhin generationsübergreifend, was darauf hindeutet, dass der Caravaning-Lebensstil breit angelegt ist. Im Mittelpunkt der Messe stand einmal mehr Knaus Tabbert mit seiner unübertroffenen Vielfalt an Reisemobilen, Wohnmobilen und Caravans für jedes Alter und jeden Geldbeutel. Die Gespräche mit dem Management waren ausgesprochen positiv, da KTA auf der guten operativen Geschäftsdynamik aufbauen will, während es gleichzeitig auf seine mittelfristigen Ziele hinarbeitet und sich auf die langfristigen Herausforderungen der Branche vorbereitet. Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen und einem Kursziel von EUR83 ein.

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 83.00 price target.



Abstract:

We attended the Caravan Salon 2023 in Düsseldorf to get a first-hand look at the latest RVs, take the pulse of the industry, and meet with KTA brass. Despite economic headwinds, attendance was high and trending towards a quarter million (2022: 220k; +14%). The crowd continued to be multi-generational, suggesting that the caravanning lifestyle is broadly based. Once again Knaus Tabbert took centre stage in the exhibition halls with its unrivalled variety of motorhomes, camper vans, and towed caravans for all ages and budgets. Talks with management were decidedly upbeat as KTA aims to build upon good operational momentum, while working towards its mid-term goals and preparing for long-term industry challenges. We are Buy-rated on KTA with a EUR83 TP.



