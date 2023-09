Bonn (ots) -Vom 25. bis 28. September 2023 findet in Wiesbaden-Naurod die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. Aufgrund von Renovierungsarbeiten im Priesterseminar in Fulda, dem üblichen Ort für die Herbst-Vollversammlungen, ist diesmal das Bistum Limburg Gastgeber. An der Vollversammlung nehmen 65 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz unter Leitung des Vorsitzenden, Bischof Dr. Georg Bätzing, teil. Tagungsort wird das Wilhelm-Kempf-Haus (Wilhelm-Kempf-Haus 1, 65207 Wiesbaden-Naurod) sein.Schwerpunkte der Beratungen sind ein Reflexionsprozess zum Synodalen Weg der Kirche in Deutschland und Fragen für die anstehende Weltsynode in Rom, die ab Oktober 2023 stattfindet. Erneut werden während der Vollversammlung die Themenbereiche der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs sowie der aktuelle Stand der im vergangenen Jahr vorgenommenen Neustrukturierung dieses Arbeitsfeldes diskutiert. Das bereits beschlossene Dokument zum Thema Geistlicher Missbrauch wird der Öffentlichkeit während der Vollversammlung vorgestellt. Weitere Themen sind die Planungen für das Heilige Jahr 2025 in Rom, ein Rückblick auf den Weltjugendtag, der im August 2023 in Lissabon stattfand, und aktuelle politische Fragen wie u. a. die Problematik um den assistierten Suizid. Die Bischöfe werden sich angesichts internationaler Kriege und Konflikte auch mit der Lage in der Ukraine, in Nicaragua und dem Niger befassen.An der Eröffnungssitzung der Vollversammlung am Montag, 25. September 2023, wird der Apostolische Nuntius, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, teilnehmen. Als Gäste anderer Bischofskonferenzen werden Bischof Didier Berthet (Frankreich/Saint-Dié) und Erzbischof Stanislaw Budzik (Polen/ Lublin) anwesend sein.Heute laden wir Sie herzlich zur Berichterstattung ein. Derzeit sind folgende Pressetermine geplant:Montag, 25. September 2023:14.30 Uhr Pressestatement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, zum Auftakt der VollversammlungOrt: Gartenzimmer 2 (Wilhelm-Kempf-Haus)15.45 Uhr Bildtermin im Sitzungssaal zum Auftakt der VollversammlungOrt: vor dem Haupteingang des Wilhelm-Kempf-Hauses17.15 Uhr Busshuttle für die Journalisten zum Eröffnungsgottesdienst in St. Bonifatius18.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst in St. Bonifatius (Luisenstraße 33, 65185 Wiesbaden)Predigt: Bischof Dr. Georg Bätzing (Limburg), Vorsitzender der Deutschen BischofskonferenzDienstag, 26. September 2023:7.30 Uhr Gottesdienst in der Kapelle des Wilhelm-Kempf-HausesPredigt: Kardinal Rainer Maria Woelki (Köln)13.00 Uhr Pressegespräch zum Thema "Missbrauch geistlicher Autorität - Zum Umgang mit Geistlichem Missbrauch" mit:- Bischof Heinrich Timmerevers (Dresden-Meißen), Vorsitzender der Kommission für Erziehung und Schule der Deutschen Bischofskonferenz- Bischof Dr. Peter Kohlgraf (Mainz), Vorsitzender der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz- Bischof Dr. Michael Gerber (Fulda), Vorsitzender der Kommission Geistliche Berufe und Kirchliche Dienste der Deutschen BischofskonferenzUnter der Federführung von Bischof Heinrich Timmerevers ist die Arbeitshilfe Missbrauch geistlicher Autorität - Zum Umgang mit Geistlichem Missbrauch entstanden. Sie wurde auf der Frühjahrs-Vollversammlung 2023 diskutiert und verabschiedet und wird nun in diesem Pressegespräch erstmals vorgestellt. Damit leistet die katholische Kirche einen wichtigen Diskussionsbeitrag zu diesem wissenschaftlich in den Anfängen beachteten Feldes.Ort: Gartenzimmer 2 (Wilhelm-Kempf-Haus)19.30 Uhr Einladung des Bistums Limburg für die akkreditierten Journalistinnen und Journalisten zu einem Abendessen mit Bischof Dr. Georg Bätzing und weiteren Mitgliedern der Deutschen BischofskonferenzOrt: Georgstube (Wilhelm-Kempf-Haus)Mittwoch, 27. September 2023:7.30 Uhr Gottesdienst in der Kapelle des Wilhelm-Kempf-HausesPredigt: Kardinal Reinhard Marx (München und Freising)13.00 Uhr Pressegespräch zur Vorbereitung der Weltsynode in Rom (XVI. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode) mit:- Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz- Bischof Dr. Felix Genn (Münster)- Bischof Dr. Bertram Meier (Augsburg)- Bischof Dr. Stefan Oster SDB (Passau)- Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Essen)Wenige Tage nach der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz beginnt in Rom die Weltsynode. Die von der Deutschen Bischofskonferenz gewählten und die zusätzlich vom Papst ernannten bischöflichen Mitglieder der Synode aus Deutschland geben einen Überblick zu den Erwartungen und Chancen der Synode.Ort: Gartenzimmer 2 (Wilhelm-Kempf-Haus)Donnerstag, 28. September 2023:7.30 Uhr Gottesdienst in St. Birgid (Birgidstraße 2a, 65191 Wiesbaden), Gedächtnisgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der Deutschen BischofskonferenzPredigt: Erzbischof Dr. Heiner Koch (Berlin)14.00 Uhr Abschlusspressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und der Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Beate GillesOrt: Gartenzimmer 2 (Wilhelm-Kempf-Haus)Hinweise:- Tagungsort: Die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz tagt im Wilhelm-Kempf-Haus (Wilhelm-Kempf-Haus 1, 65207 Wiesbaden Naurod). Sie ist nicht öffentlich.- Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz: Die Pressestelle ist von Montag, 25. September 2023, 10.00 Uhr, bis Donnerstag, 28. September 2023, 18.00 Uhr, im Wilhelm-Kempf-Haus zu erreichen (Tel. 06431/295-796, E-Mail: pressestelle@dbk.de).- Pressearbeitsraum: Für Journalisten gibt es einen eigenen Eingang, der sich links vom Haupteingang des Wilhelm-Kempf-Hauses befindet. Der Arbeitsraum ist das Gartenzimmer 1. Er ist zugänglich vom 25. bis 28. September 2023, jeweils von 8.00 bis 20.00 Uhr.- Akkreditierung: Für die Pressetermine, die Nutzung der Arbeitsräume und für die Gottesdienste ist eine eigene Akkreditierung der Journalisten erforderlich: https://www.dbk.de/presse/akkreditierungs-portal. Die Akkreditierung muss spätestens bis Donnerstag, 21. September 2023, 12.00 Uhr erfolgen. Die Akkreditierungsausweise können Sie ab Montag, 25. September 2023, 10.00 Uhr, im Wilhelm-Kempf-Haus abholen.- Pressekonferenzen: Die Pressekonferenzen finden im Gartenzimmer 2 (Wilhelm-Kempf-Haus) statt.- Fotografieren und Fernsehaufnahmen während der Gottesdienste: Für die Gottesdienste (insbesondere für den Eröffnungsgottesdienst am 25. September 2023 um 18.30 Uhr in St. Bonifatius) ist eine Dreherlaubnis erforderlich, die über die Pressestelle des Bistums Limburg (info@bistumlimburg.de) eingeholt werden kann. Um den Ablauf des Gottesdienstes reibungslos zu gestalten, müssen sich die akkreditierten Kamerateams auf zwei abgekordelte Positionen rechts und links vor dem Altarraum verteilen, die am Ende der Predigt geräumt werden. Am Ende der Gottesdienste kann beim Auszug der Bischöfe wieder gefilmt werden. Den Anordnungen der Ordnungskräfte im Dom ist unbedingt Folge zu leisten.- Livestream: Alle Pressekonferenzen werden im Livestream von katholisch.de angeboten und sind auch unter www.dbk.de und auf dem YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCP8jM3Hf7IQ6coOIqSG7c-Q) der Deutschen Bischofskonferenz verfügbar, ebenso wie der Livestream des Eröffnungsgottesdienstes in St. Bonifatius am 25. September 2023. Die Gottesdienste am 26., 27. und 28. September 2023 werden ausschließlich im Ton von Radio Horeb übertragen.- Stellplätze: Falls Sie auf dem Gelände des Wilhelm-Kempf-Hauses einen Stellplatz für einen Ü-Wagen benötigen, melden Sie sich bitte umgehend bei der Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz bzw. vermerken dies im Online-Akkreditierungsformular.Weitere Informationen zur Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz finden Sie auf unserer Internetseite www.dbk.de im Pressebereich (https://www.dbk.de/presse/informationen-zur-vollversammlung/) sowie auf der Themenseite Vollversammlung (https://dbk.de/themen/vollversammlung/).Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/5596610