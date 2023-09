Berlin - Deutschland will einen neuen Anlauf für die Entwicklung eines Nachfolgers des Kampfpanzers Leopard 2 unternehmen. Mit Partnern aus Italien, Spanien und Schweden soll ein neuer Kampfpanzer entworfen werden, berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf Kreise der Industrie und Politik.



Die Verträge für das Bündnis seien vor wenigen Tagen unterzeichnet worden, hieß es. Gemeinsam wollen sich die Partner nun um Fördergelder des European Defence Fund (EDF) bewerben. Mit dem Geld will die EU grenzüberschreitende Rüstungsprojekte fördern. Das neue Bündnis tritt in Konkurrenz zu einer laufenden deutsch-französischen Zusammenarbeit für ein Kampfpanzerprojekt mit Namen Main Ground Combat System (MGCS).



Dieses allerdings sei festgefahren, da die Regierungen und die beteiligten Unternehmen sich verhakt hätten, hieß es den Insidern zufolge. Wohl vor dem Hintergrund dürfte der Bund die Planungen für den neuen Angang mit Spanien, Schweden und Italien forciert haben.

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken