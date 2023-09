Spotify hat einige Songtexte für nicht zahlende Nutzer:innen gesperrt. Genießen sollen die Hörer:innen die Liedtexte jetzt via Spotify Premium. 2021 hat Spotify für alle Hörer:innen die Funktion der Spotify Lyrics bereitgestellt. Die In-App-Funktion ermöglicht es den Nutzer:innen weltweit, die Texte der Songs mitzulesen oder mit Freund:innen zu teilen. Endlich waren viele in der Lage, zu erkennen, dass beispielsweise die Band Starship "We built this ...

Den vollständigen Artikel lesen ...