Die Aktien von Fresenius SE sind nun doch unter den für den kurzfristigen Kursverlauf wichtigen 10er-EMA gerutscht und haben damit ein Schwächesignal generiert. Die Abwärtsdynamik hat sich im weiteren Kursverlauf deutlich erhöht. Aktuell notieren die Papiere am 50er-EMA, der oft als Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension gilt. Die Aktien von Fresenius befinden sich trotz des Kursrutsches weiterhin in einem Aufwärtstrend und aktuell lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...