NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 195 schwedischen Kronen belassen. Analyst Richard Edwards aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Einzelhandel seine Modelle über die verfügbaren Barmittel der Privathaushalte. Zugleich konstatierte er: Die Sorge zu Jahresbeginn, dass Modeeinzelhändler Schwierigkeiten haben würden, Kostendruck weiterzugeben, habe sich in den meisten Fällen nicht bestätigt. Vielmehr sei das Umsatzwachstum stark und die Margen relativ stabil gewesen. Seine "Buy"-Urteile konzentrierten sich auf Unternehmen, die in einem Umfeld mit geringer oder keiner Inflation ein besonders hohes Umsatzwachstum oder hohe freie Cashflows erzielen. Er hob hier vor allem Puma, Inditex, JD Sports und B&M hervor./ck/tih



ISIN: SE0000106270

