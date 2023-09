Usha Resources will sich weiteres Lithium-Pegmatit-Projekt in Ontario sichern

Anzeige / Werbung

Usha hat beschlossen, sich komplett auf Lithium auszurichten.

Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FSE: JO0) sortiert sein Portfolio neu und wird ab sofort zu einem reinen Lithium-Explorer. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde entschieden, das Gold-Kupfer-Projekt Lost Basin in Arizona nicht weiterverfolgen. Stattdessen will sich Usha künftig ausschließlich auf sein wachsendes Portfolio an Lithiumprojekten konzentrieren. Dazu gehören das Flaggschiff-Lithium-Pegmatit-Projekt White Willow in Ontario und das Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake in Nevada. Auf White Willow hat Usha vor kurzem eine Lithium-Cäsium-Tantal-Anomalie (LCT) mit einer potenziellen Streichenlänge von mindestens 25 Kilometern festgestellt. Auf Jackpot Lake will Usha demonstrieren, dass das dortige System mit jenem von Clayton Valley vergleichbar ist, das Albemarles Lithium-Sole-Mine Silver Peak beherbergt.

Bohrung auf einem Lithiumprojekt von Usha; Foto: Usha Resources

Neue Akquisition in der Pipeline

Usha arbeitet bereits an einer weiteren bedeutenden Akquisition im Lithium-Hartgestein-Bereich in Ontario. Wie das Unternehmen mitteilt, sind die Verhandlungen über den Erwerb von Vermögenswerten im Frazer Lake Camp bereits weit fortgeschritten. Bei Frazer Lake wurde vor kurzem ein spodumenreicher Gang mit einem Durchschnittsgehalt von 6,82 % Li2O innerhalb eines 9 km langen Trends identifiziert. Usha will sich "spezifische Projekte in der Nähe und angrenzend an die Entdeckung" sichern.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources kommentierte: "Wir werden uns künftig auf unsere Kernprojekte Jackpot Lake und White Willow konzentrieren, aber auch nach Expansionsmöglichkeiten in Ontario und Quebec Ausschau halten, wo die jüngsten Entdeckungen das Potenzial dieser Gebiete als aufstrebende Zentren der Lithiumexploration und -erschließung aufzeigen, die mit einigen der größten Gebiete weltweit vergleichbar sind."

Jackpot Lake

Auf dem Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake arbeitet Usha weiter daran, eine Ressource gemäß NI 43-101 zu definieren. Durch die bisherige Erkundung wurde ein geologisches System bestätigt, das dem von Clayton Valley ähnelt, in dem sich das Lithium-Sole-Mine Silver Peak von Albemarle und das Clayton Valley-Projekt von Pure Energy befinden. Die Untersuchungen auf Jackpot Lake haben bis zu 128 m an potenziell pumpfähigem Grundwasserleiter in einer grobkörnigen Zone identifiziert, die den Einheiten ähneln, wo im Clayton Valley ein großes Volumen an Sole mit überdurchschnittlichen Gehalten gefunden wurde.

Die Böden des Projekts sind in einem mit Clayton Valley vergleichbaren Ausmaß mit Lithium angereichert. Angereichertes Lithium ist in den vorgetriebenen Löchern vorhanden, mit einem Durchschnitt von 334 ppm und einem Höchstwert von 820 ppm Li in 30 Proben, die aus oberflächennahen Böden (weniger als 45 m) innerhalb von Bohrung JP22-02 entnommen wurden. Diese Ergebnisse lassen sich sehr gut mit dem gemeldeten Durchschnittswert von 100 ppm für die Esmeralda-Formation im Clayton Valley vergleichen.

In Bohrung JP22-02 wurde eine ähnliche Stratigraphie angetroffen wie in Bohrloch JP22-01, was darauf hindeutet, dass die bei den Bohrungen identifizierte günstige Stratigraphie im gesamten Becken vorhanden ist, da die beiden Bohrlöcher 2,75 km voneinander entfernt sind.

White Willow

Auf dem Lithium-Pegmatit-Projekt White Willow plant Usha die ersten Bohrungen im ersten Quartal 2024. Die Streichlänge des Systems beträgt mehr als 25 km und ist an beiden Enden offen. Vier (4) primäre Zielgebiete wurden identifiziert, darunter zwei (2) hochentwickelte Pegmatitschwärme, Maple Leaf und Bingo, die über eine Länge von mehr als 1 km verfügen und eine hervorragende Geochemie und Mineralogie aufweisen, die darauf hinweisen, dass sie potenziell spodumenhaltig sind. Hochgradiger, grobkörniger Tantalit mit einem Gehalt von 14,64 % Ta2O5 ist vorhanden. Das einzige andere bekannte Vorkommen befindet sich im Pegmatit North Aubrey im Seymour Lake Projekt von Green Technology Metals (GT1), wo GT1 9,9 Mt mit 1,04% Li2O identifiziert hat.

Fazit: Usha Resources gehört zwar nicht zu den Frühstartern im Lithium-Bereich. Dafür hat das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten bewiesen, dass es in der Lage ist, zielstrebig interessante Projekte zu akquirieren und durch Exploration vor Ort schnell zu bewerten. Die geplante Ergänzung des Portfolios durch Grundstücke bei Frazer Lake sollte man genau im Auge behalten. Die Lithiumgehalte von 6,82%, die dort an der Oberfläche gefunden wurden, sind Weltklasse. Besonders australische Investoren, die jüngst verstärkt im kanadischen Markt aktiv sind, dürften diese Werte bemerkt haben. In Australien ist Lithium-Exploration in der Regel viel aufwändiger, da die meisten Vorkommen unter einer Deckschicht liegen und erst Bohrungen zeigen, ob Spodumen vorhanden ist.

