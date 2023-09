Als Trading-Tipp hat DER AKTIONÄR am 21. August einen Fakor-Long auf United Internet empfohlen. "Neuer Anlauf verspricht 30 Prozent", schrieb die Redaktion. Und das Szenario ist voll aufgegangen. Am Mittwoch notiert das Zertifikat 45 Prozent höher, der Trade läuft damit noch besser als erwartet.Die neue Partnerschaft der Tochter 1&1 mit Vodafone war Anfang August der entscheidende Coup, um auch die Aktie von United Internet wieder zum Leben zu erwecken. Am Dienstag nach Börsenschluss gab es ...

