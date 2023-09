Die Anteile von K+S melden sich zurück. So zählen die Aktien des Düngemittelriesen am Mittwoch mit einem Plus von 2,6 Prozent zu den stärksten Titeln im HDAX. Ein Händler verwies auf Äußerungen des Finanzchefs Christian Meyer auf einer Investorenveranstaltung der Commerzbank und des Investmenthauses Oddo BHF tags zuvor. Demnach sprach der Manager von einer guten Kalidünger-Nachfrage in Europa, und auch die Entwicklung in Brasilien stimme zuversichtlich. Dies sowie eine positive Preisentwicklung ...

