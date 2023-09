München (ots/PRNewswire) -SenseAuto, ein weltweit führender Anbieter von Technologien der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) für das Zeitalter des intelligenten Autos, stellt auf der IAA Mobility 2023, die vom 5. bis 10. September 2023 in München stattfindet, seine branchenweit ersten AGI-gestützten Lösungen für intelligente Mobilität vor. Dies ist das erfolgreiche Debüt von SenseAuto in Europa, da das Unternehmen sein Engagement für ein sichereres, intelligenteres und angenehmeres Fahrzeugerlebnis für Nutzer auf der ganzen Welt fortsetzt.Als weltweiter Vorreiter bei intelligenten Technologien für die Automobilindustrie ist SenseAuto mit seinen umfassenden AGI-Fähigkeiten führend und ermöglicht die nächste Generation der Mobilität. Das Produktportfolio von SenseAuto umfasst das Vision-basierte Fahrerüberwachungssystem, das Insassenüberwachsungssystem, das Nahfeldüberwachungssystem, die Innovative Cabin App, Cabin Brain sowie die ADAS-Angebote für pilotiertes Fahren und Parken. Das Unternehmen ist ein vertrauensvoller Partner von über 30 namhaften Automobilherstellern weltweit und der designierte Lieferant für mehr als 36 Millionen Fahrzeuge.Prof. Wang Xiaogang, Mitbegründer und CEO von SenseAuto, hielt heute auf der Konferenz eine Grundsatzrede mit dem Titel "Empowering Intelligent Vehicles with Artificial General Intelligence" (Intelligente Fahrzeuge mit künstlicher allgemeiner Intelligenz ausstatten). Er betonte, dass eine wirklich intelligente Kabine mehr als nur Technologie ist. Sie ist in der Lage, die Bedürfnisse und das Verhalten der Nutzer durch mehrere Interaktionsrunden vollständig zu verstehen und auf der Grundlage des Feedbacks der Nutzer eine personalisierte und menschenähnliche Interaktion zu bieten. Er stellte auch das Produktsystem von SenseAuto vor, das aus "Intelligent Cabin", "Intelligent Driving" und "AI Cloud" besteht, die die Entwicklung der AGI-gestützten Mobilität vorantreiben, und erläuterte, wie große Modelle einen revolutionären Fortschritt im Zeitalter des intelligenten Autos fördern."Wir freuen uns auf die Teilnahme an der diesjährigen IAA Mobility, auf der wir unsere Innovationen und die Zukunft, die wir uns für die intelligente Mobilität vorstellen, sagte Prof. Wang Xiaogang. "Die Branche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der durch technologische Fortschritte und die Erwartungen der Nutzer vorangetrieben wird. Mit unserem umfassenden Fachwissen und unserer Erfahrung bringen wir die vielen wertvollen Vorteile von AGI durch unsere intelligenten Lösungen zu den Nutzern. Darüber hinaus sind wir bestrebt, ein personalisiertes und sicheres Erlebnis im Fahrzeug zu schaffen, das die Erwartungen der Nutzer übertrifft."Auf der IAA Mobility wird die SenseAuto Cabin vorgestellt, die aus einer Vielzahl von intelligenten Produkten besteht, die die Bedürfnisse der Nutzer nach Sicherheit, Effizienz, Unterhaltung und Bildung erfüllen. Die Besucher können sich über zahlreiche intelligente Kabinenlösungen informieren, die eine personalisierte und menschenähnliche Interaktion mit dem Nutzer ermöglichen. Neben Funktionen wie dem Fahrerüberwachungssystem (DMS), dem Insassenüberwachsungssystem (OMS) und der Türentriegelung per Gesichtserkennung stellt SenseAuto eine Reihe von AGI-basierten Innovationen vor, darunter:- Kinderbegleiter: Eine Funktion, die Kinder mit interaktiven Geschichten fesselt und beschäftigt und so eine spannende Reise für die Kinder schafft.- Gesundheitsmanagement: Neben der Überwachung von Gesundheitsindikatoren wie Herz- und Atemfrequenz erkennt das Gesundheitsmanagement den aktuellen Gesundheitszustand des Nutzers, analysiert die körperlichen Symptome des Nutzers und gibt auf der Grundlage mehrerer Dialogrunden mit dem Nutzer Gesundheitsempfehlungen.- Reiseassistent: Er erstellt in Sekundenschnelle Reiserouten für den Nutzer und passt die Empfehlungen auf der Grundlage des Feedbacks des Nutzers an. Außerdem lässt er sich nahtlos mit verschiedenen Apps integrieren, um Hotel- und Ticketbuchungen vorzunehmen.- KI Benutzerhandbuch: Es führt den Nutzer schnell durch die Fehlerbehebung auf der Grundlage von Multi-Turn-Dialogen mit dem Nutzer."SenseAuto arbeitet mit globalen Automobilherstellern zusammen, um eine innovative und angenehme Reise für alle Fahrer und Passagiere zu schaffen. Wir sehen das enorme Potenzial des europäischen Marktes und haben im vergangenen Jahr ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland gegründet, um unsere Präsenz zu verstärken. SenseAuto ist gut positioniert, um die enormen Marktchancen zu nutzen. Durch den Ausbau unserer Partnerschaften mit Automobilherstellern wollen wir eine intelligentere Zukunft für die Branche fördern. Wir freuen uns darauf, unsere transformativen Technologien weiterhin auf renommierten globalen Bühnen wie der IAA Mobility vorzustellen," sagte Ellen Yang, Vizepräsidentin von SenseAuto.Durch strategische Partnerschaften und Kooperationen arbeitet SenseAuto eng mit globalen Automobilherstellern zusammen, um intelligente Autotechnologien voranzutreiben. Das Unternehmen hat erfolgreich Partnerschaften mit über 30 renommierten Automobilherstellern weltweit geschlossen, darunter Chery, GAC, Great Wall, HiPhi, NIO, SAIC und ZEEKR. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Produkte in den kommenden Jahren in mehr als 160 verschiedene Fahrzeugmodelle integriert werden.AGI-Innovationen verändern die Welt grundlegend, und SenseAuto ist mit seinen umfassenden AGI-Lösungen führend in der Automobilindustrie, um das Fahrerlebnis zu verbessern und die Zukunft der intelligenten Mobilität voranzutreiben, indem es einen sichereren, intelligenteren und angenehmeren "dritten Lebensraum" für alle bietet.Informationen zu SenseAutoSenseAuto ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) für das Zeitalter des intelligenten Autos. Durch die Integration von Intelligent Cabin, Intelligent Driving und AI Cloud ermöglicht SenseAuto die nächste Generation der Mobilität mit seinen umfassenden AGI-Fähigkeiten, um einen sichereren, intelligenteren und angenehmeren "dritten Lebensraum" für alle zu bieten.Das Produktportfolio von SenseAuto umfasst das Vision-basierte Fahrerüberwachungssystem, das Insassenüberwachsungssystem, das Nahfeldüberwachungssystem, die Innovative Cabin App, Cabin Brain sowie die ADAS-Angebote für pilotiertes Fahren und Parken.SenseAuto hat sich verpflichtet, hohe Industriestandards einzuhalten, um eine sichere und reibungslose Fahrt für alle Nutzer zu gewährleisten. Das Unternehmen hat die Zertifikate ASPICE L2, ISO 26262 ASIL B und ASIL D, ISO9001 und ISO/SAE 21434 sowie weitere Zertifikate für Sicherheit und Qualitätsmanagement erhalten.Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Massenproduktion hat SenseAuto erfolgreiche Partnerschaften mit über 30 renommierten Automobilherstellern weltweit aufgebaut, darunter Chery, GAC, Great Wall, HiPhi, NIO, SAIC und ZEEKR. SenseAuto ist der designierte Lieferant für insgesamt mehr als 36 Millionen Fahrzeuge, die über 160 verschiedene Modelle abdecken. Das Unternehmen verfügt über eine aktive Forschungs- und Entwicklungspräsenz in China (Shanghai, Peking, Shenzhen und Guangzhou), Deutschland und Japan.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website (https://www.senseauto.com/) und die LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/senseauto/) -Seite von SenseAuto.Medienkontakt:SenseAutoE-Mail: communications@senseauto.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2202940/1.jpgPhoto- https://mma.prnewswire.com/media/2202941/2.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/senseauto-debutiert-in-europa-auf-der-iaa-mobility-2023-und-treibt-die-zukunft-der-intelligenten-mobilitat-mit-modernster-agi-voran-301919100.htmlOriginal-Content von: SenseAuto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171732/5596732