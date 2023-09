Haiger (ots) -Die Energiewende, die CO2-Steuer und weltpolitische Ereignisse verunsichern die Verbraucher - die Anschaffung eines wasserführenden Kamin- oder Pelletofens ist hier eine bewusste Entscheidung für mehr Sicherheit und Unabhängigkeit. Denn die Wärme aus Scheitholz oder Pellets ist wirtschaftlich, nachhaltig und macht unabhängig von fossilen Energieträgern.Ein weiterer Pluspunkt: Dank moderner Technik ist die Nutzung von Holz als Brennstoff sehr effizient. So liegt es nahe, das Kaminfeuer in das bestehende Heizungssystem einzubinden oder bei einem Neubau mit einer Solaranlage oder Wärmepumpe zu kombinieren. So sorgen erneuerbare Energien das ganze Jahr für wohlige Wärme und warmes Wasser.Ratgeber im Doppelpack"Die Investition in moderne, unabhängige Heiztechnik ist eine Investition in eine sichere Zukunft. Daher informieren sich immer mehr Endverbraucher umfassend, bevor sie sich für einen modernen Ofen entscheiden. Sie suchen nach Expertenwissen", so Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der ORANIER Heiztechnik, einer der führenden Spezialisten für Festbrennstoffgeräte in Deutschland. "Daher haben wir zwei Ratgeber veröffentlicht, die sich mit der Thematik auf jeweils über 200 Seiten befassen. Echte Bestseller mit einer Auflage von über 50.000 Exemplaren."Einfach mehr WissenMit vielen Bildern illustriert, sind die Ratgeber gut und verständlich geschrieben, sodass sich jeder Interessierte anhand der ausführlichen Darstellung umfassend über sein neues bzw. zukünftiges Heizungssystem informieren kann. Die Bücher, die mittlerweile Standardwerke sind, wurden von den Fachbuchautoren Grotjan und Schmidt verfasst. Als Mitarbeiter von ORANIER verfügen sie über langjährige Erfahrung in den Bereichen der Verbrennungstechnik und Geräteentwicklung.Der "Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen" bietet umfangreiche Informationen zu Aufbau und Funktion. Nach einer kurzen Einführung wird die Installation erläutert. Detaillierte Skizzen und Schaltungsbeispiele helfen bei der Planung sowie Musterformeln bei der Berechnung des Raumwärmebedarfes. Ausführlich erklärt wird auch die Auslegung des Speichers, der Hydraulik und des Schornsteins.Der zweite Titel ist der "Ratgeber für Pelletöfen". Dieses Buch gibt Ratschläge und Anleitungen zur Auswahl des optimalen Gerätes - natürlich neben einer ausführlichen Beschreibung der Technik und Funktionsweise von Pelletöfen. Der korrekte Anschluss und die Wartung werden ausführlich beschrieben. Viele Bilder und ein leicht verständlicher Text helfen, die Themen zu verstehen.Beide Ratgeber sind im Buchhandel für jeweils 19,90 Euro oder direkt über www.oranier.com erhältlichPressekontakt:Oranier Heiztechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Heiztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80772/5596731