IfW: Deutsche Wirtschaft schrumpft 2023 um 0,5 Prozent

Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich laut jüngster Herbstprognose des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) eingetrübt. Im Vergleich zum Vorjahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen, sagte das Institut voraus und revidierte damit seine Sommerprognose von einem Minus von 0,3 Prozent leicht nach unten. Gründe seien vor allem eine schwache Industriekonjunktur, die Krise in der Bauwirtschaft sowie sinkende Konsumausgaben. Für 2024 rechnet das IfW Kiel nun mit einem Plus von 1,3 Prozent anstatt bislang 1,8 Prozent, für 2025 mit einem Plus von 1,5 Prozent.

DIHK: Einbruch der Auftragseingänge ist Alarmsignal

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zeigt sich alarmiert über den jüngsten Einbruch der Auftragseingänge der deutschen Wirtschaft. "Die Auftragseingänge verzeichnen den stärksten Einbruch seit der Corona-Krise", konstatierte DIHK-Außenwirtschaftsexpertin Carolin Herweg. "Das ist ein Alarmsignal für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft." Die Auftragseingänge waren im Juli um 11,7 Prozent gefallen und damit wesentlich stärker als erwartet zurückgegangen.

IWH: Etwas weniger Firmenpleiten im August

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ging nach Berechnungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im August den zweiten Monat in Folge leicht zurück, lag aber erneut über dem Niveau vor der Coronavirus-Pandemie. Die Zahl der Insolvenzen lag laut IWH-Insolvenztrend im August bei 1.007. Das sind den Angaben zufolge 2 Prozent weniger als im Juli, aber 40 Prozent mehr als im August des vorigen Jahres. Die Zahl der Insolvenzen lag demnach um 8 Prozent über dem August-Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, also vor der Corona-Pandemie.

Stromerzeugung in Deutschland um 11,4 Prozent gesunken

Die Stromerzeugung in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,4 Prozent auf 233,9 Milliarden Kilowattstunden gesunken. Aufgrund gestiegener Importe sank die insgesamt im deutschen Netz verfügbare Strommenge weniger stark um 6,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der größte Anteil des eingespeisten Stroms kam demnach aus Windenergie. Hauptgrund für die insgesamt geringere Strommenge sei ein geringerer Bedarf, erklärten die Statistiker. Wegen der hohen Energiepreise und der schwachen Konjunktur hätten vor allem Industriezweige wie die Chemie- und Metallindustrie, die besonders viel Energie verbrauchen, weniger verbraucht.

BGA wirft Bundesregierung verfehlte Außenhandelspolitik vor

Die deutsche Exportwirtschaft hat der Bundesregierung eine verfehlte Außenhandelspolitik vorgeworfen und spricht von einer alarmierenden Stimmung unter den Außenhändlern. Eine Umfrage für den Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) ergab, dass 63 Prozent der befragten Unternehmen für den deutschen Außenhandel im Jahr 2023 von einer rückläufigen oder sogar stark rückläufigen Tendenz ausgehen.

EZB: Wirtschaft sollte grüne Wende beschleunigen

Der Euroraum würde nach Ansicht der Europäischen Zentralbank (EZB) von einem schnelleren Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft profitieren. Wie die EZB nach ihren zweiten Klimastresstest für die Gesamtwirtschaft mitteilte, würden vorgezogene "grüne" Investitionen sowohl Unternehmen als auch Konsumenten nützen und die finanziellen Risiken für Banken mindern. Bleibe es bei der aktuellen Geschwindigkeit, drohe Europa die im Pariser Abkommen formulierten Ziele zu verfehlen.

Scholz will gegen Krise mit nationaler Kraftanstrengung vorgehen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Union, den Bundesländern und den Kommunen einen "Deutschland-Pakt" vorgeschlagen, um die aktuelle Krise in Deutschland zu überwinden. Während der Generaldebatte im Deutschen Bundestag zu den Haushaltsplanungen der Regierung rief der Kanzler zu einer "nationalen Kraftanstrengung" auf, um den Stillstand in Deutschland zu beheben. In seiner Rede lehnte er erneut ein schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm ab und sieht in strukturellen Lösungen zu den vorhandenen Problemen die richtige Antwort auf Deutschlands aktuelle Situation.

Dobrindt zeigt sich offen für "Deutschland-Pakt" - stellt aber Bedingungen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich offen für das Angebot von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gezeigt, in einem "Deutschland-Pakt" die Modernisierung des Landes voranzutreiben. In einer Rede vor dem Bundestag wertete Dobrindt das Angebot allerdings auch als Zeichen für die Handlungsunfähigkeit der Ampel-Koalition - und machte die Zusammenarbeit von einer restriktiveren Flüchtlingspolitik abhängig.

Wüst fühlt sich vom Angebot zum Deutschland-Pakt "veräppelt"

Nach der Ankündigung eines Deutschland-Paktes durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) übt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) scharfe Kritik am Kanzler. "Ich fühle mich offen gesprochen veräppelt", sagte Wüst der Rheinischen Post. "Der sogenannte Deutschland-Pakt ist ein reiner PR-Gag für Projekte, die ohnehin schon in der Pipeline sind und die wir als Länder schon seit langem fordern." Wüst erinnerte daran, dass seit zehn Monaten Ideen der Länder zur Planungsbeschleunigung auf dem Tisch lägen. "Monatelang kam keine Reaktion aus dem Kanzleramt. Der Bund hat wertvolle Zeit vertrödelt - zu Lasten des Wirtschaftsstandorts Deutschland", sagte Wüst.

Städte pochen auf Beteiligung an Deutschland-Pakt

Der Deutsche Städtetag hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, beim geplanten Deutschland-Pakt nicht an den Kommunen vorbeizuplanen. "Wir wissen, wo vor Ort der Schuh drückt. Deshalb gehören die Städte bei den weiteren Gesprächen mit an den Tisch", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Rheinischen Post. "Eine echte Reform für mehr Tempo bei Verwaltungsverfahren wird nicht gelingen, wenn man mit den Kommunen die außen vor lässt, die genau wissen, wo es hakt - und die es letztendlich umsetzen müssen."

Scholz sieht in AfD "Abbruchkommando" - AfD sieht Wirtschaft abschmieren

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist die Alternative für Deutschland (AfD) im Bundestag scharf angegangen und hat ihr vorgeworfen, ein "Abbruchkommando" für Deutschland zu sein. AfD-Chef Tino Chrupalla erwiderte während der Generaldebatte im Bundestag zu den Haushaltsplänen der Bundesregierung, dass die deutsche Wirtschaft dank der Politik der Ampel-Parteien abschmiere.

Scholz sagt Einhaltung der Nato-Quote zu

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Vorwurf von Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) zurückgewiesen, dass die Bundesregierung die Bundeswehr finanziell unzureichend ausstatte. Deutschland werde auch in den Jahren 2028 und 2029 sowie den 30er Jahren, wenn die Mittel aus dem Sondervermögen Bundeswehr ausgeschöpft sind, 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung stecken und damit die Vorgaben des transatlantischen Verteidigungsbündnisses Nato erfüllen.

Merz: Koalition erfüllt Nato-Ziel von 2 Prozent nur formal

Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat der Bundesregierung vorgeworfen, der wegen des Ukraine-Kriegs eingeleiteten Zeitenwende nicht gerecht zu werden und nur formal das Nato-Ziel von Verteidigungsausgaben von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung zu erfüllen. Die Koalition werde "auch 2024 dieser fundamentalen Herausforderung einer Zeitenwende nicht gerecht", sagte Merz zu Beginn der Generaldebatte im Bundestag. Er habe "erhebliche Zweifel", ob man die ganze Dimension dieses Krieges und die weitreichenden Auswirkungen auch übereinstimmend richtig einschätze. "Diese ganze Dimension dieser Zeitenwende durch den Krieg wird erst nach dem Krieg sichtbar werden."

US-Außenminister Blinken zu Besuch in Kiew eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Blinken sei in der ukrainischen Hauptstadt von der dortigen US-Botschafterin Bridget Brink empfangen worden, teilte das US-Außenministerium mit. Im Zuge der vorab nicht öffentlich angekündigten Visite wolle der Minister weitere Hilfen für die Ukraine in Höhe von mehr als 1 Milliarde Dollar ankündigen, sagte ein hochrangiger Vertreter des US-Außenministeriums während der Anreise vor Journalisten.

Chinas Regierungschef warnt bei Pazifik-Anrainer-Treffen vor "neuem Kalten Krieg"

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang hat bei einem Treffen von Pazifik-Anrainerstaaten vor einem "neuen Kalten Krieg" gewarnt. "Wegen falscher Wahrnehmungen, unterschiedlicher Interessen oder Einmischungen von außen können Unstimmigkeiten und Streitigkeiten zwischen Staaten auftreten", sagte Li zu Beginn des Asean-plus-drei-Treffens in Indonesiens Hauptstadt Jakarta. "Um die Differenzen unter Kontrolle zu halten, ist es jetzt wichtig, sich der Entscheidung für eine Seite, einer Block-Konfrontation und einem neuen Kalten Krieg entgegenzustellen."

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Juli -0,2% gg Vm, -1,0% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Juni rev +0,2% gg Vm, -1,0% gg Vj

US/MBA Market Index Woche per 1. Sep -2,9% auf 183,6 (Vorwoche: 189)

US/MBA Purchase Index Woche per 1. Sep -2,1% auf 141,9 (Vorwoche: 144,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 1. Sep -4,7% auf 388,1 (Vorwoche: 407,1)

