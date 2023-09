SYDNEY Australien, 6. September 2023 / IRW-Press / - Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX:RCE, FWB:R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das vietnamesische Patentamt (Intellectual Property Office of Vietnam) die Eintragung der Marke RECCE in sein Markenregister vorgenommen hat.

Die internationale Markeneintragung unter der Nummer 1289603 wurde dem Internationalen Büro (Weltorganisation für geistiges Eigentum/WIPO) von der vietnamesischen Behörde für die Verwendung der Marke RECCE unter den folgende(n) Klasse(n) und Spezifikation(en) formell übertragen:

Klasse 5

- Antibiotika

- Antibiotika als Humanarzneimittel

- Pharmazeutische Präparate, und zwar Antibiotika-Mischpräparate

Im Jahr 2020 wurde der vietnamesische Markt für Pharmaka mit rund 10 Milliarden US-Dollar bewertet und hat sich damit seit 2015 im Wert verdoppelt. Bis zum Jahr 2026 dürfte sich dieser Wert auf 16,1 Milliarden US-Dollar erhöhen[i]. Vietnam zählt zu den Ländern mit der höchsten Antibiotikaresistenzrate weltweit[ii]. Auf den Intensivstationen der großen Krankenhäuser in Vietnam werden häufig als letztes Mittel Antibiotika wie Carbapeneme oder Colistin eingesetzt, was dazu führt, dass bakterielle Krankheitserreger Resistenzen entwickeln, die sie schließlich immun gegen gängige Behandlungen machen.[iii]

Mit den neu angemeldeten Patenten in Vietnam stärkt diese Marke das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens und baut damit auf Marken auf, die bereits in den größten Pharmamärkten der Welt wie den Vereinigten Staaten, Israel, China, Australien, Japan, Hongkong und Europa registriert sind.

Chief Executive Officer James Graham erklärt: "Wir freuen uns ganz besonders über diese neue Markeneintragung in Vietnam, die Recces IP-Portfolio im asiatisch-pazifischen Raum weiter stärkt. Diese Marke ist ein willkommener Fortschritt und wird uns bei unserem unermüdlichen Kampf gegen die globale Gesundheitsbedrohung durch antibiotikaresistente Superbugs unterstützen."

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs und neuen viralen Pathogenen.

Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE 327 als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren "Superbug"-Formen entwickelt wird; RECCE 435 als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE 529 für Virusinfektionen. Dank ihrer vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die hyperzelluläre Mutation von Bakterien und Viren - eine große Herausforderung für alle bisherigen Antibiotika - erfolgreich zu überwinden.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat RECCE 327 per Gesetz (nach dem Generating Antibiotics Incentive Now (GAIN) Act) als qualifiziertes Produkt für Infektionskrankheiten (QIDP) eingestuft und im Zuge eines beschleunigten Verfahrens eine Zulassung erteilt sowie eine 10-jährige Marktexklusivität nach Zulassung gewährt. Zusätzlich zu dieser Zulassung wurde RECCE 327 als weltweit einziger derzeit in Entwicklung befindlicher Arzneimittelkandidat auf Basis eines synthetischen Polymers zur Behandlung der Sepsis in die sogenannte 'Global New Antibiotics in Development Pipeline' der gemeinnützigen US-Organisation "The Pew Charitable Trusts" aufgenommen. RECCE 327 hat noch keine Marktzulassung für die Anwendung am Menschen erhalten und es sind weitere klinische Untersuchungen erforderlich, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Präparats vollständig zu bewerten.

Recce ist im Vollbesitz der Rechte an der automatisierten Herstellung zur Unterstützung der ersten klinischen Studien am Menschen. In seiner Antiinfektiva-Pipeline will Recce die einzigartigen Fähigkeiten der RECCE-Technologien für synergistische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse nutzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

