Die geplante Anlage der RWE-Tochter Nukleus Green H2 soll bis zu 35.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr liefern. Bis 2027 will das Unternehmen im Emsland eine Elektrolyse-Kapazität von 300 Megawatt schaffen.Das Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg hat dem Wasserstoffprojekt GET H2 Nukleus jetzt grünes Licht gegeben: Nach siebenmonatiger Prüfungsphase hat die Behörde jetzt der der RWE-Tochter Nukleus Green H2 die Genehmigung zum Bau von zwei Elektrolyseuren mit je 100 Megawatt Leistung erteilt. Die Anlagen entstehen auf dem Gelände des RWE-Gaskraftwerks Emsland in Lingen. Nach Angaben des Versorgers handelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...