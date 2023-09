Der Erfolg BYDs fußt aktuell vor allem auf der Stärke im Heimatland China. International ist der Autobauer zwar bereits in anderen Ländern Asiens sowie in Südamerika, Europa und Ozeanien aktiv. Die Verkäufe in Übersee tragen jedoch nur einen Bruchteil zum Absatz bei - im August etwa neun Prozent. Doch das soll sich ändern.Die ambitionierten Ziele des Autobauers außerhalb Chinas unterstrich BYD-Europachef Michael Shu in einem Interview, welches er im Rahmen der Automesse IAA dem Handelsblatt gab. ...

