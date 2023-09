Die Übernahme stärkt das Ziel des Unternehmens, Kunden bei der reibungslosen Modernisierung zu unterstützen

Rocket Software, Inc. ("Rocket Software"), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das Unternehmenssoftware für einige der größten Unternehmen der Welt entwickelt, gab heute die Übernahme von B.O.S. bekannt, einem führenden deutschen Softwareunternehmen, das Datenintegrationslösungen anbietet. Das Flaggschiff-Produkt von B.O.S., tcVISION, jetzt Rocket Data Replicate and Sync, wird ein Teil des Portfolio von Modernisierungsprodukten von Rocket Software, um die die bestehende Infrastruktur eines Unternehmens skalierbar, flexibel und sicher machen. Die Kombination der bereits bei Rocket Software bestehenden Lösungen und der Technologie von B.O.S. ermöglicht es Rocket Software, ihren Kunden umfassendere Lösungen für die Modernisierung ihrer Mainframe-Daten anzubieten. Dieses Produktportfolio ermöglicht es, dass Unternehmen fortschrittliche Tools, einschließlich maschinellem Lernen und Analytics, in Cloud-Umgebungen nutzen können, indem sie Mainframe-Daten in Echtzeit verwenden, ohne dass sie alle ihre Anwendungen für die Ausführung in der Cloud neu schreiben müssen. Darüberhinaus erleichtert diese Technologie die Implementierung generativer Modelle der künstlichen Intelligenz (KI) in Verbindung mit der Nutzung von Mainframe-Daten eines Unternehmens.

Es wird geschätzt, dass auf dem Mainframe 80 der weltweiten Unternehmensdaten gespeichert sind und damit ist der Mainframe nach wie vor ein wichtiges Datenhaltungssystem für Unternehmen. Die in Mainframes gespeicherten Daten sind eine unschätzbar wertvolle Informationsquelle für Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und Gesundheitswesen sowie für große Regierungsbehörden. Um jedoch möglichst effektiv arbeiten zu können, muss der Mainframe modernisiert werden, damit er in die öffentliche und private Cloud integriert werden kann, die fortschrittliche Analysefunktionen bietet, mit denen Unternehmen gewinnbringende, strategische Erkenntnisse aus ihren Daten gewinnen können.

Mit der Übernahme von B.O.S. bietet Rocket Software ihren Kunden die Möglichkeit, Daten zwischen Mainframe, On-Premise- und Public-Cloud-Plattformen in nahezu Echtzeit auszutauschen und zu speichern, zu verwalten, zu kontrollieren und zu replizieren. Im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt wird Rocket Software damit ihren Kunden den Zugriff auf Daten aus schwer zugänglichen Subsystemen auf dem Mainframe erleichtern und die Replikation von Daten an mehrere Ziele in der Cloud oder on Premise ermöglichen. Auf diese Weise können ihre Kunden die Vorteile der Sicherheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Mainframes nutzen und gleichzeitig von den leistungsstarken Analysetools der Cloud profitieren.

"Unsere Kunden arbeiten mit uns zusammen, um ihre komplexesten IT-Herausforderungen zu lösen und ihre Modernisierungsprozesse zu vereinfachen", sagt Milan Shetti, Präsident und CEO von Rocket Software. "Durch die Aufnahme von B.O.S. in die Rocket Software-Familie erhalten unsere Kunden die einzigartige Möglichkeit, Daten reibungslos zwischen der Cloud und dem Mainframe zu replizieren."

"Die Übernahme von B.O.S. durch Rocket Software unterstreicht den zukunftsweisenden Ansatz des Unternehmens bei der Lösung moderner IT-Herausforderungen", so Steven Dickens, VP und Practice Leader bei der Futurum Group. "Diese Übernahme ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Rocket zwar im Mainframe-Bereich verwurzelt ist, sich aber voll und ganz auf die Zukunft der IT-Infrastruktur die hybride Cloud ausrichtet. In einer hybriden Umgebung sind Agilität, Skalierbarkeit und Sicherheit nicht nur Schlagworte, sondern Voraussetzungen für den Unternehmenserfolg. Die Datenreplikationstechnologie von B.O.S. gepaart mit den bestehenden Lösungen von Rocket Software ermöglicht es Kunden, die Vorteile von Mainframe und Cloud zu nutzen."

"B.O.S. stellt seine Kunden seit Jahrzehnten in den Mittelpunkt ihres Handelns", sagt Elisabeth Schwarz, CEO von B.O.S.. "Wir stimmen voll und ganz mit der Mission und den Werten von Rocket Software überein und sind sehr stolz darauf, unsere Kräfte in diesem nächsten Kapitel zu bündeln, in dem wir unsere Lösungen Dank des umfangreichen Portfolios und der globalen Reichweite von Rocket Software in einem breiteren Ausmaß zum Einsatz bringen können.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Die Hybrid-Cloud-Lösungen von Rocket Software bieten Kunden leistungsstarke Funktionen für den Zugriff, die Replikation, die Automatisierung, die Überwachung und die Sicherung ihrer geschäftskritischen Workloads, die vom Mainframe bis zur öffentlichen Cloud reichen. Für weitere Informationen über die Produktreihe klicken Sie hier.

Über Rocket Software

Rocket Software arbeitet mit den größten Unternehmen aller Branchen zusammen, um ihre komplexesten IT-Herausforderungen in den Bereichen Infrastruktur, Daten und Anwendungen zu bewältigen mit Lösungen, die ihre Modernisierungsprozesse vereinfachen, ohne sie zu beinträchstigen. Mehr als 10.000 Kunden vertrauen darauf, dass Rocket Software Unternehmen bei der Modernisierung mit einer hybriden Cloud-Strategie unterstützt, so dass sie ihre Plattformen nicht von Grund auf neu aufbauen müssen. Die 2.600 Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten weltweit mit den Kunden zusammen, um deren Modernisierungsprozess zu beschleunigen und zu optimieren und gleichzeitig die sich verändernden Marktanforderungen zu erfüllen. Rocket Software ist ein privates amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von Boston und strategischen Kompetenzzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Rocket Software ist ein Portfoliounternehmen von Bain Capital Private Equity. Folgen Sie Rocket Software auf LinkedIn und Twitter oder besuchen Sie www.RocketSoftware.com.

Über B.O.S.

B.O.S. ist ein führender Anbieter von Datenintegrationslösungen. Mit Hauptsitz in Deutschland erleichtert und beschleunigt B.O.S. durch ihre leistungsstarke, plattformunabhängige Integrationstechnologie für heterogene Umgebungen auf Basis der Mainframe-Architektur Innovationen. Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt das Unternehmen die größten Unternehmenskunden und Behörden dabei, Synergien zwischen ihren Mainframes und neuen Technologien wie Cloud und Big Data zu schaffen um so die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden, und sicher zustellen, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die richtigen Daten zugreifen können. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der systemübergreifenden Datenreplikation, -synchronisation und -migration einschließlich der Datentransformation und -propagation auf die Zielsysteme in Umgebungen mit IBM z Mainframes, Linux, Unix, MS-Windows, Hadoop, Cloud und Big Data-Plattformen. Folgen Sie B.O.S. auf LinkedIn und erfahren Sie mehr unter www.bossoftware.com

