AVEVA, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, der den digitalen Wandel und die Nachhaltigkeit vorantreibt, meldete heute die Eröffnung seines neuesten Customer Experience Centers (CEC) in Peking. Das Zentrum verdeutlicht das anhaltende Engagement von AVEVA für weitere Investitionen und Wachstum in China und ist das fünfte Technologiezentrum der Gruppe weltweit.

Bei der Eröffnungszeremonie begrüßte das Team Branchenführer und Medienvertreter. Caspar Herzberg, Chief Executive Officer von AVEVA, und Caoimhe Keogan, Chief People Officer, nahmen zusammen mit Emon Zaman, Senior Vice President, Head of APAC, sowie Jingyi Cui, Local Vice President, General Manager of China, an der Zeremonie teil, um die Gäste willkommen zu heißen und sie über die Strategie und die Wachstumsambitionen des Unternehmens in China zu informieren.

Caspar Herzberg, CEO von AVEVA, sagte: "Die heutige Eröffnung unseres hochmodernen Customer Experience Centers hier in Peking ist ein Beleg für das Engagement von AVEVA für seine Kunden und Partner in China und unsere kontinuierlichen Investitionen in Innovation und Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt."

"Unsere CECs rund um die Welt sind wie eine Perlenkette, die es unseren Kunden ermöglicht, unsere Lösungen selbst zu erleben und zu erkunden. Dort können sie sich von der Leistungsfähigkeit von vernetzten Ökosystemen in diversen Industriezweigen überzeugen und entdecken, wie hochmoderne industrielle Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Zwillinge in ihren eigenen Unternehmen eingesetzt werden können."

Jingyi Cui, Vice President und General Manager von AVEVA China, fügte hinzu: "Ich fühle mich geehrt, unsere Kunden und die Medien zur heutigen Eröffnung willkommen zu heißen. Dieses neue CEC ist ein bedeutender Meilenstein in der 27-jährigen Geschichte von AVEVA in China und spiegelt sowohl unsere technologische Innovation im Bereich Industriesoftware als auch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei deren digitalem Wandel wider."

Das CEC in China macht deutlich, welche transformierende Kraft industrielle Ökosysteme haben, wenn es gilt, Innovationen voranzubringen und eine vernetzte industrielle Wirtschaft zu schaffen. In diesem CEC werden die industrielle Plattform und die Anwendungen von AVEVA präsentiert. Es beinhaltet eine Reihe von interaktiven Demos, die zeigen, welche Möglichkeiten die Software des Unternehmens in den Bereichen digitaler Wandel, KI für bestimmte Branchen, Datenvisualisierung und Virtual Reality mit Unterstützung hybrider Cloud-Architekturen bietet. Im CEC wird außerdem eine Vielzahl von branchenspezifischen Lösungen präsentiert, darunter die dynamische Prozesssimulation mit Hilfe der Produkte AVEVA Extended Reality Solution, AVEVA E3D Design, AVEVA Enterprise Resource Management, AVEVA Asset Information Management, AVEVA PI System, AVEVA Predictive Analytics, AVEVA APC und AVEVA Process Optimization. Jedes Beispiel demonstriert, wie die hybride Plattform und die Anwendungen von AVEVA es industriellen Kunden ermöglichen, den gesamten Lebenszyklus von Ressourcen zu optimieren und schneller zu nachhaltigen Ergebnissen zu gelangen.

AVEVA investiert mehr als 16 seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung und verfügt weltweit über 10 eigene F&E-Zentren sowie fünf CECs. Führende CECs befinden sich außerdem in London (Großbritannien) sowie in San Leandro, Lake Forest und Houston in den USA.

AVEVA China wird das CEC nutzen, um Kunden, Partnern, Medien, akademischen Einrichtungen, Forschungsinstituten, der Regierung und anderen öffentlichen Einrichtungen neue Möglichkeiten zu demonstrieren und ihnen den potenziellen Nutzen aufzuzeigen. Außerdem soll das Feedback der Kunden gesammelt und zusammengefasst werden, um die Entwicklung zu optimieren und die Investitionen in neue technische Lösungen zu priorisieren.

Weltweit erlebt die Branche derzeit einen rasanten Wandel, der von Lieferketten- und geopolitischen Zwängen bis hin zur Dekarbonisierung und einem Generationenwechsel reicht, da immer mehr Digital Natives in die industrielle Arbeitswelt eintreten. Die AVEVA-Lösungen geben Teams die verlässlichen Informationen und Erkenntnisse an die Hand, die sie benötigen, um ihren Ideenreichtum voll entfalten zu können. In China versetzt dieser Ansatz die Unternehmen in die Lage, ihr Wachstum voranzutreiben und zugleich die chinesische 'Dual-Carbon'-Politik umzusetzen, die darauf abzielt, den Wendepunkt der Kohlendioxidemissionen bis 2030 zu erreichen und noch vor 2060 klimaneutral zu werden.

ENDE

Copyright 2023 AVEVA Solutions Limited. Alle Rechte vorbehalten. AVEVA Solutions Limited ist ein Unternehmen der AVEVA-Gruppe. AVEVA, die AVEVA-Logos und die AVEVA-Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der AVEVA-Gruppe oder ihrer Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich und anderen Ländern. Andere Marken und Produktnamen sind die Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230906688495/de/

Contacts:

external.communications@aveva.com

07920086154