EQS-News: Krones AG / Schlagwort(e): Stellungnahme

Krones AG: Krones wird den Weg für eine schnelle Rückkehr in die DAX-Indexfamilie ebnen



06.09.2023 / 14:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





06.09.2023 Krones wird den Weg für eine schnelle Rückkehr in die DAX-Indexfamilie ebnen Die Aktien der Krones AG werden mit Wirkung zum 18. September 2023 nicht mehr im MDAX notieren. Dies ist das Ergebnis der planmäßigen Überprüfung der DAX-Indexfamilie durch die Deutsche Börse AG am 5. September 2023. Darüber hinaus werden die Krones Aktien nicht Mitglied im SDAX und scheiden somit zum 18. September 2023 komplett aus der DAX-Indexfamilie aus. Grund für diese Entscheidung der Deutschen Börse ist, dass Krones ein Basiskriterium für die Indexzugehörigkeit nicht mehr erfüllt. Hierbei handelt es sich um eine teilweise Abweichung von der Empfehlung C.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Diese sieht mitunter vor, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses unabhängig von der Gesellschaft und dem Vorstand sein soll. Dieser Empfehlung entspricht Krones seit dem 23. Mai 2023 nicht mehr. An diesem Tag wurde Norbert Broger zum Vorsitzenden des Prüfungs- und Risikomanagementausschusses gewählt. Da Norbert Broger bis 31. Dezember 2022 Finanzvorstand der Krones AG war, wurde er vorsorglich nicht als unabhängig zur Gesellschaft im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex eingestuft. Für den Vorstand und Aufsichtsrat der Krones AG hat die Zugehörigkeit zur DAX-Indexfamilie der Deutschen Börse AG einen sehr hohen Stellenwert. Die Krones AG wird daher umgehend Maßnahmen ergreifen, der Empfehlung C.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex wieder vollständig zu entsprechen, um damit sehr zeitnah wieder sämtliche Basiskriterien der Deutschen Börse für die Indexzugehörigkeit zu erfüllen. Sobald dies geschehen ist, erhält die Krones Aktie wieder einen Rang auf der für die Überprüfung der Indizes maßgeblichen Liste der Deutschen Börse AG. Dadurch ist die Aktie der Krones AG ab der nächsten Indexüberprüfung am 5. Dezember 2023 wieder ein Kandidat für die Aufnahme in die DAX-Indexfamilie der Deutschen Börse AG.

Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0) 9401 - 701169

E-Mail: olaf.scholz@krones.com



06.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com