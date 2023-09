NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Analystin Nadine Sarwat beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Biermarkt in den USA. Ein Meinungsstreit über die Marke Bud Light wegen deren Werbung mit einem Transgender-Model halte nun schon fünf Monate an. Obwohl viel Zeit vergangen sei, sei kein Ende eines breit angelegten Boykotts in Sicht. Der Verlust von Marktanteilen sei hartnäckig./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 14:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken