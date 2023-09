Das Kapital wird die Kommerzialisierung der Produktion von hochwertigen Metallen und die Markteinführung der Schmelzoxidelektrolyse (Molten Oxide Electrolysis, MOE) für die Herstellung von grünem Stahl unterstützen

Boston Metal, ein weltweit tätiger Anbieter von Metalltechnologielösungen, gab heute den Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde bekannt, im Rahmen derer das Unternehmen Mittel in Höhe von 262 Millionen US-Dollar beschafft hat. Zu den neuen Investoren gehören Aramco Ventures, der Corporate-Venturing-Zweig von Aramco, der global tätige Vermögensverwalter M&G Investments, die auf natürliche Ressourcen spezialisierte Investmentfirma Goehring Rozencwajg sowie das Vermögensverwaltungsunternehmen Baillie Gifford. Ebenfalls an die Runde angeschlossen hat sich der bestehende Investor Breakthrough Energy Ventures und mehrere andere tätigten zusätzliche Investitionen in der Serie C, darunter der Climate Innovation Fund von Microsoft, BHP Ventures sowie Prelude Ventures.

Aufbauend auf der Dynamik der anfänglichen Serie-C-Finanzierung, die Anfang des Jahres angekündigt wurde und an der sich ArcelorMittal S.A., Microsofts Climate Innovation Fund, SiteGround Capital und IFC der Privatsektor-Zweig der Weltbank als Investoren beteiligten, wird Boston Metal sein Geschäft im Bereich hochwertiger Metalle vorantreiben, sein Personal auf globaler Ebene ausbauen und den kommerziellen Einsatz seiner MOE-Plattform für die dekarbonisierte Stahlproduktion beweisen.

"Boston Metal hat beeindruckende Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner MOE-Technologie und seines Geschäftsmodells erzielt, die das Potenzial haben, die Stahlherstellung in großem Maßstab zu dekarbonisieren und dabei erheblichen Wert und Nachhaltigkeitsvorteile für die Metallindustrie zu bringen", sagte Carmichael Roberts von Breakthrough Energy Ventures. "Wir sind stolz darauf, unsere Investition in das Unternehmen fortzusetzen, da es ein Beispiel für die hochwirksame Technologie ist, die wir unterstützen wollen, um die drängendsten Klimaprobleme der Welt zu lösen."

"Diese Investition in Boston Metal wird dazu beitragen, die Innovations- und Zusammenarbeit zu fördern, die zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels erforderlich ist. Grüne Stahllösungen, wie die von Boston Metal, haben das Potenzial, Emissionen in einer der am schwersten zu reduzierenden Industrien anzugehen, und wir glauben, dass das Unternehmen die Führung, die Technologie und die Strategie besitzt, um diese Gelegenheit wahrzunehmen", sagte Jim Sledzik, Managing Director, Nordamerika, Aramco Ventures.

"Boston Metal arbeitet daran, die Stahlherstellungs- und Metallindustrie zu dekarbonisieren", sagte Thierry Masson, Leiter von Catalyst Americas bei M&G Investments. "Die MOE-Technologie von Boston Metal in Verbindung mit einem erfahrenen Führungsteam bietet eine bedeutende Chance, Emissionen in schwer zu reduzierenden Industrien weltweit zu verringern. Dies ist ein gutes Beispiel für ein Klima-Technologieunternehmen, das zu einem Leben in einer nachhaltigeren Welt beitragen kann."

Die Metall- und Bergbausektoren stehen unter erheblichem Druck, auf nachhaltigere Produktionsmethoden umzusteigen und gleichzeitig die Effizienz und Rentabilität zu steigern. Boston Metal entwickelt eine skalierbare Technologieplattform, die Elektrizität verwendet, um eine Vielzahl von Metallen und Legierungen aus einer breiten Palette von Rohstoffen herzustellen. Das Schmelzoxidelektrolyse-Verfahren des Unternehmens ist einfacher, energiesparender und hat eine geringere Umweltbelastung als herkömmliche Methoden. Mit seinem Geschäft im Bereich hochwertiger Metalle versetzt Boston Metal Bergbauunternehmen in die Lage, neue Einnahmequellen zu schaffen, indem sie MOE einsetzen, um hochwertige Metalle aus komplexen, niedrig konzentrierten Materialien zu gewinnen, die derzeit als Abfall betrachtet werden. Die Technologie des Unternehmens für emissionsarmen Stahl verwendet den MOE-Prozess und erneuerbare Elektrizität, um die Scope 1- und 2-Kohlenstoffemissionen aus der Stahlproduktion zu eliminieren, die derzeit etwa 10 Prozent der globalen CO2-Emissionen ausmacht. Während viele grüne Stahllösungen von knappen hochwertigen Eisenerzen abhängig sind, kann die MOE-Technologie hochwertigen flüssigen Stahl aus den häufiger vorkommenden mittel- und niedrigwertigen Eisenerzen herstellen.

"Die erfolgreiche Kapitalbeschaffung von Boston Metal aus vielfältigen Quellen, darunter Private Equity, Risikokapital, institutionelle Investoren und strategische Investoren, zeigt das starke Vertrauen in die Fähigkeit von Boston Metal, die Stahl- und Metallproduktion im Interesse einer nachhaltigen Zukunft grundlegend zu verändern", sagte Tadeu Carneiro, Vorsitzender und CEO von Boston Metal. "Unser Geschäft mit hochwertigen Metallen steht kurz vor der Kommerzialisierung bei unserer Tochtergesellschaft in Brasilien, wobei unsere Produktionsstätte im Herbst eröffnet wird. Dabei machen wir weiterhin bedeutende Fortschritte bei der Hochskalierung von MOE für die grüne Stahlproduktion in unserer Pilotanlage außerhalb von Boston."

Boston Metal ist auf gutem Wege, seine ersten hochwertigen Metalle im Jahr 2024 zu liefern, und geht davon aus, MOE bis 2026 auf den Stahlmarkt zu bringen, um der Branche bei der Erreichung ihrer Netto-Null-Verpflichtungen bis 2050 zu helfen.

Über Boston Metal

Boston Metal betreibt die Kommerzialisierung der Schmelzoxidelektrolyse (MOE), einer Plattform für die Grundmetallproduktion mithilfe von elektrischem Strom, um die Stahlproduktion zu dekarbonisieren und die Herstellung von Metallen grundlegend zu verändern. Die Schmelzoxidelektrolyse bietet der Metallindustrie eine skalierbare, kostengünstige und umweltschonende Lösung für die Herstellung von Stahl und anderen hochwertigen Metallen aus unterschiedlichsten Rohstoffen und Eisenerzsorten. Boston Metal wird von vorausschauenden Investoren unterstützt und von einem erstklassigen Team geleitet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Woburn im US-Bundesstaat Massachusetts; es betreibt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Brasilien. Weitere Informationen über Boston Metal finden Sie unter www.bostonmetal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230905348717/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter

Annika Harper

Antenna Group im Auftrag von Boston Metal

bostonmetal@antennagroup.com

Medienanfragen in Brasilien

J.D. Vital

jvital@bostonmetal.com