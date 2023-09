NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Nach einer Branchenausblick-Studie zu Versorgern überprüfte Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Investmentansätze im Sektor. Ihre Reihenfolge der Favoriten für den Rest des Jahres 2023 lautet SSE als "Top Pick" vor RWE und Orsted, Centrica sowie Fortum. Eon rangiert derweil unter den aufgeführten Unternehmen ganz hinten./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 19:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 05:00 / UTC

