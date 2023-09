Graz (ots) -Die vier Deutschland-Konzerte der großen Emotionen mit dem Weltstar aus der italienischen ToskanaFür alle deutschen Fans von Andrea Bocelli ist der Oktober wohl der Monat des Jahres 2023. Bei 4 fantastischen Konzerten mit dem Startenor in Oberhausen (12. Oktober 2023), Mannheim (14. Oktober 2023), Leipzig (17.10.2023) und Berlin (19.10.2023) darf sich die riesige Fangemeinde auf unvergessliche akustische und visuelle Impressionen freuen. Andrea Bocelli, der weltweit als Ikone der großen italienischen Gesangstradition gilt, besitzt die Gabe wie kein anderer Künstler, Klassik und populäre Musik in einem einzigartigen und unverwechselbaren Stil zu verbinden. Bocellis Stimme ist gefühlvoll, unverwechselbar und vielseitig, seine gesanglichen Interpretationen verleihen den musikalischen Darbietungen eine ausdrucksvolle, emotionale Note und das Publikum liebt Bocelli, seine charismatische Stimme und seine spürbare Liebe zur Musik.Mitwirkende Künstler bei den Konzerten in Oberhausen, Mannheim, Leipzig und BerlinBei diesen 4 Konzerten wird der Startenor zusammen mit den Solisten Cristina Pasaroiu Sopranistin), Nicole Simpson Aka Red (Pop-Gast), Rusanda Panfili (Violinistin) sowie Angelica Gismondo und Francesco Costa (TänzerIn) ein unvergessliches Konzerthighlight setzen. Der renommierte Bachchor Stuttgart und die Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach unter der Dirigentschaft von Marcello Rota bilden das begleitende Ensemble bei diesen wohl einmaligen Konzerten.Freuen Sie sich auf einen in jeder Hinsicht beeindruckenden Konzertabend mit dem wohl beliebtesten Tenor der Welt und nehmen Sie unvergängliche Erinnerungen mit nach Hause.Sichern Sie sich jetzt gleich noch Ihr Ticket unter:www.eventim.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.Pressekontakt:marketing@leutgebgroup.comOriginal-Content von: Global Event & Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126436/5596943